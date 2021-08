Lançado em 23 de agosto de 2021

solicitações de Bônus de TV até 100 EUR com skimming, que também se aplica a decodificadores, pode ser encaminhado começando com 23 de agosto de 2021.

Bônus de TV com cancelamento de assinatura: começando em 23 de agosto de 2021

isso é recompensa do estado, obviamente, uma função para desligar TDT Da primeira geração e da transição para o novo DVB-T2, permanece válido e tem uma data fixa, mesmo que a “velha” TV digital seja entretanto desligada adiado até 2023.

Como já explicamos para você Anteriormente, para tornar este especial Bônus de TV É o âmbito do público potencial a que se dirige, aliás não existem limites associados a determinadas categorias de rendimentos, mas sim uma abertura a todas as famílias que cumpram o pagamento da licença Rai.

Isto significa que cada família poderá beneficiar do respectivo prémio em caso de demolição, ao qual só podem agregar famílias com ISEE inferior a 20.000 euros. Bônus personalizado de € 50. Encontro: Data 23 de agosto de 2021No entanto, também é relevante em relação a este último bônus, que irá para um Reduzido para 30 euros.

Bônus de TV com cancelamento de até 100 euros: como funciona

Como a data de referência não está muito distante, pode ser útil fornecer um breve resumo do mecanismo de operação e, assim, personalizar, Bônus de TV com refugo de até € 100.

Conforme evidenciado pela terminologia usada, condição não Ser digno do prêmio estadual em questão é que Raspe TV ou decodificador de velha geração, adquirido antes de 22 de dezembro de 2018 (a data de compra deve ser autocertificada). Claro, esta data não garante que o produto antigo não seja realmente compatível com DVB-T2 HEVC Main10, em suma, é sempre recomendável verificar os canais de teste 100 e 200.

O cumprimento desta condição dá direito ao bónus acima referido, que pode ascender até ao máximo de € 100. Na verdade, o bônus da TV é um desconto de 20% na compra de uma nova TV ou decodificador. A este respeito, para evitar mal-entendidos, é necessário fazer imediatamente um esclarecimento: se cancelar uma TV, terá direito a um desconto na compra de uma nova TV; Se você cancelar um decodificador, terá direito a um bônus ao comprar um novo decodificador. Resumindo: não é possível cancelar um produto de uma categoria e usar o bônus para comprar um novo produto de outra categoria.

Quantos baús existem para este bônus? Pode ser combinado?

Essas duas questões são importantes para entender como se mover e, principalmente, com que rapidez fazê-lo.

A respeito de mim fundos alocados Para financiar “Bônus de TV com cancelamento de até 100 euros”, o MiSE (Ministério do Desenvolvimento Econômico) fará um total de 225 milhões de euros. Em tese, a contribuição ainda será válida e, portanto, poderá ser obtida até 31 de dezembro de 2022No entanto, dados os fundos disponíveis – que não são muitos – o esgotamento precoce é improvável. Resumindo, mover-se rapidamente pode ser crucial para obter a recompensa.

Vá para a carta relacionada a cumulativo, como já foi referido, isto é perfeitamente possível: a partir de 23 de agosto de 2021, os cidadãos que se encontrem nas condições exigidas (ISEE inferior a 20.000 euros) poderão obter um bónus de TV com cancelamento até 100 € e um reservado Bônus de TV a partir de 30 €.

Compras online, autocertificações e acesso bônus

No momento, nenhuma indicação específica foi fornecida Compras online, mas em qualquer caso, também deve ser possível usar o bônus em questão para comprar TV ou decodificadores online.

Como acima mencionado, “certificado pessoal Para autenticar:

estar em dia com o pagamento ou isenção da taxa de licença RAI;

Não tirar proveito de vários bônus de cancelamento na mesma família;

Tenho um equipamento que foi cancelado antes de 22 de dezembro de 2018.

a O formulário de autocertificação ainda não está disponível Ele deve ser trazido com você e preenchido diretamente quando o dispositivo antigo for descartado em uma ilha ecológica aprovada ou quando o novo dispositivo adquirido for entregue ao revendedor.

O que acontecerá em 7 de agosto de 2021

que amanhã 7 de agosto de 2021, a data de publicação deve estar em Gazeta Oficial De decreto ministerial, antes da disponibilização do formulário de autocertificação online. No entanto, para sucateamento e compras com desconto, será necessário esperar até 23 de agosto.

No site oficial da Bonus TV – Decoder até 100 euros já é possível consultar os modelos compatíveis inserindo os dados necessários. Aqui está Link para se referir a.

Leia também: As melhores smart TVs