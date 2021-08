Melancholy Faith: Forsaken, uma prévia interessante de Souls-Like

Construa uma campanha Kickstarter de sucesso, Fé melancólica: imprudente É um novo RPG inspirador como almas. As características principais? Mundo escuro, guerreiro blindado com espada e escudo, grande foco na exploração e sistema de combate implacável. Vamos ver nossas primeiras impressões sobre este Visualização personalizada para Bleak Faith Forsaken.

O mundo sombrio da fé Abandonado

Bleak Faith: Forsaken apresenta um guerreiro clássico com espada, escudo e escudo A fé melancólica do Abandonado sugere um mundo aberto, mais conhecido como Omnistructure. A equipe explica que o objetivo é sugerir áreas do labirinto que levem o jogador a sempre ficar curioso sobre o que pode encontrar em um clipe que ainda não teve a chance de explorar. Falando de maneira mais prática, Bleak Faith: Forsaken inclui áreas abertas e áreas mais lineares. A última impressão seria jogar algum tipo de metroidvania. A equipa quer despertar aquela sensação de "espanto e entusiasmo que senti quando joguei um videojogo pela primeira vez". No entanto, isso não significa que tudo será rosa e flores, pelo contrário, Bleak Faith: Forsaken, como muitos espíritos com alma, sempre nos fará sentir em perigo, com apenas algumas áreas seguras e postos avançados onde podemos resto Prepare-se para o que está para chegar e gerencie seus próprios recursos. Sem poder experimentar o jogo em primeira mão, é obviamente impossível saber seexploração Isso seria satisfatório, mas graças ao vídeo de gameplay, pudemos ver que além de simplesmente se locomover a pé, seria possível mergulhar na água e navegar por ambientes complexos (e cuidar do seu nível de oxigênio, que provavelmente colocará muito estresse em você). Também podemos ver que Bleak Faith Forsaken permitirá escalar paredes com alças, no estilo Uncharted e Tomb Raider. Essas duas formas de exploração não são típicas do que parecem espíritos, que tendem a nos deixar aterrados. Portanto, o mundo do jogo Bleak Faith: Forsaken pode ser bastante complexo de explorar e um determinado visual pode ser necessário para não perder todos os métodos disponíveis.

Batalhas

Melancholy Faith: Forsaken irá sugerir ambientes labirínticos Os espíritos estão claramente não apenas explorando, mas também (e acima de tudo?) brigando. Desse ponto de vista, Bleak Faith: Forsaken nos dá todos os fundamentos do gênero. Nosso personagem, que é controlado a partir de uma perspectiva de terceira pessoa, tem pontos de vida e resistência, os últimos dos quais são consumidos por ataques e esquivas. Poderemos escolher a classe inicial e valorizar o nosso caráter: também parece que algumas das opções são irreversíveis, por isso teremos que escolher com cuidado a direção que devemos seguir. Com base no trailer do jogo e nos dados dos desenvolvedores, podemos dizer que as batalhas são rápidas, o que requer atenção e reflexos. O personagem pode usar diferentes tipos de braços: Podemos, por exemplo, ver a combinação clássica de escudo e espada, mas também muitas armas longas, como lança e facão. Novamente, é impossível comentar sem experimentar o jogo em primeira mão: os fãs de Souls precisam de controles responsivos e os desenvolvedores sabem disso; Por esta razão, eles se certificaram de criar um sistema de combate forte e, o mais importante, diversificado. Na verdade, você deve saber que Bleak Faith: Forsaken permitirá que você enfrente a luta de maneiras diferentes. Em primeiro lugar, é possível abordar os inimigos em modo furtivo e também aproveitar as áreas onde você está se escondendo (como pedaços de grama alta) para evitar perceber os oponentes e atingi-los por trás com um ataque crítico capaz de fazer isso . para eliminá-los.

Melancholy Faith: Forsaken também incluirá grandes ambientes, como a selva Uma vez na batalha, você pode lutar corpo a corpo, mas também à distância e pode usar as habilidades do Technomancer, ou "magia" de Bleak Faith: Forsaken. Através dos vários vídeos, vemos, por exemplo, que o personagem pode atingir a área com gelo, mas também invocar tiros escuros caindo de cima e acertando o chefe durante o serviço. O personagem também tem muitos itens que podem ser descartados, desde cura para restaurar a vida até itens que aumentam a energia e são úteis nas situações mais perigosas. Fale, no entanto, de Presidente, mostramos uma espécie de esqueleto de grifo. O inimigo ataca de diferentes maneiras, com cargas, ataques com a cauda, ​​pontos e lasers, até convocando lacaios durante o combate para colocar um blaster nas rodas. A versatilidade deste clasher é promissora: esperamos que seja um símbolo de cuidado ao projetar lutas de chefes. Finalmente, lembre-se de que sobreviver não é apenas sair vitorioso dos confrontos. O mundo do jogo nos colocará em apuros com diferentes tipos de mudança de estado causados ​​por ambientes também. Além disso, a Omnistructure não será uma região estática: a população é dividida em facções e tem uma IA dedicada que os empurra para competir entre si, crescer e se expandir. Alguns inimigos podem desaparecer em uma partida porque foram derrotados por outros oponentes. Esta é uma ideia interessante que pode ajudar Ré, desde que tenha um impacto significativo nas áreas de jogo sem danificar sua estrutura e ritmo. Certamente, e isso nos tranquiliza, as áreas mais importantes do enredo terão uma estrutura mais heurística e este sistema de IA não será capaz de subverter o design original dos desenvolvedores.

Escuro, talvez muito escuro

Fé melancólica: abandonado, alguns ambientes parecem promissores Em conclusão, queremos ter uma palavra a dizer sobre o efeito visual e estilístico Por Melancholy Faith: Demolidor. Não adianta analisar o lado técnico em detalhes, porque de momento só temos a oportunidade de ver versões não finais do jogo, mas gostaríamos de comentar o lado técnico do trabalho. Bleak Faith: Forsaken focará muito nas cores mais escuras, e na área que podemos ver no vídeo, o cinza é o marco. O resultado é mais ou menos homogêneo, pelo menos para o trecho mostrado. Felizmente, algumas fotos também nos mostram áreas diferentes, como áreas arborizadas e desertas. Esperamos que a natureza independente do projeto não force os desenvolvedores a economizar na diversidade. Não só porque é bom mudar as áreas em um nível gráfico, mas também porque em um mundo labirinto é muito arriscado estar em todas as áreas muito semelhantes: o jogador pode ter dificuldade para se orientar e a experiência será prejudicada.

Sabemos que o público sempre teve sede de uma fé sombria como de bons espíritos: Forsaken pretende ser isso. O que vimos até agora é intrigante, especialmente em termos de exploração do mundo do jogo que promete áreas abertas e lineares e uma estrutura que lembra Metroidvania. A luta segue os cânones do gênero, com uma mistura de furtividade, combate corpo a corpo, à distância e um sistema de magia que ainda não foi visto em detalhes.