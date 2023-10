Ofertas de fim de semana da Amazon: cuidado com AirPods Pro, Google Pixel 8, iPhone 15, Echo Dot a 21€, drones e outras grandes promoções!

cume: Tenha cuidado com esses dois laptops Lenovo, com resolução Full HD e 16 GB de RAM: O primeiro está orgulhoso

CPU AMD Ryzen 5 5625U, 6 núcleos, 12 threads, até 4,3 GHzE SSD de 500 GB e HDD de 500 GB. O segundo é um SSD com capacidade de 256 GB

Mas o CPU Intel Core i5-1335U de 13ª geração, com 10 núcleos, 12 threads e picos de 4,6 GHz.





O smartphone premium está de volta à oferta Cobot X70com desconto via cupom da 45 euros! Com apenas 194 euros Você leva para casa um bom aparelho 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.200 mAh, câmera de 100 MP!









Ter cuidado com Fones de ouvido sem fio AirPods Pro de 2ª geração: Qual é o preço! Também muito interessante Série Xbox Na cor Choque azul.









Super preço, Ainda menos do que no Prime Dayeu Ecofax Depósito X1 TurboUma solução completa com uma versátil e prática estação de limpeza automática 3 em 1, capaz de resolver todos os problemas de limpeza em casa ou num pequeno escritório.









A oferta de hoje é excepcional Xiaomi Robô Aspirador S12 de 4000Pa: É um robô de limpeza, que Aspirar e lavarcom funcionalidades impossíveis de encontrar noutros modelos, a não ser que gaste muito mais, principalmente hoje em que têm um desconto de 110 euros e custam apenas 249 euros!









Depósito Ecofax X1 Omni Hoje está com um super preço. O preço disso Aspirador robô Ele está recuando rapidamente e agora está no nível Ultra: mas corra, pois restam apenas algumas unidades ainda Dia do Primeiro Ministro! Além disso, este Robô de limpeza Eles tinham preços iguais ou, em alguns casos, mais altos.







Mas é certamente o mais completo Roborock S7 Max Ultrao verdadeiro topo da gama Roborock com a mais recente tecnologia para a melhor limpeza e sem compromissos em termos de potência de sucção. Graças a um voucher de 230€, agora é uma verdadeira pechincha!











Os livros mais vendidos na Amazon ainda estão à vendaPonto de ecoRealmente super caro. Pense nisso você também presentes de aniversário! Aqui estão todas as ofertas atualmente em execução em dispositivos Amazon.

















Google Pixel 8 e 8 Pro Eles ainda têm uma ótima oferta: além do desconto há brindes Pixel Buds Pro que custam cerca de 200€ só!









Esgotou em poucos minutos quando a pré-venda foi aberta e não está mais disponível até hoje Na Amazon. Aos poucos vamos introduzindo aqueles que voltam a ficar disponíveis, hoje existem esses.













Você pode gastar menos. Nenhuma licença necessária, Somente seguro. O Potensic ATOM SE pode gravar em 4K a 30fps!

Contém bateria dupla, controlador, maleta de transporte. O melhor eletrodoméstico, por menos de 300 euros!

































Gastar pouco aqui é moto g32: 8 GB de RAM e 256 GB da memóriaSnapdragon 680 4Gcom a forma Processador gráfico Adreno 610. Há um compartimento triplo para as câmeras traseiras: o compartimento principal é um 50 megapixels, Rodeado por um grande ângulo do poço 8 megapixels É assim para macros de 2 megapixels.

O preço de 170 euros é ótimo.







para 129 euros Há também Blackview Guia 12 PróCom excelente RAM e excelentes especificações por esse preço. Impossível encontrar melhor.























Todos os dispositivos mostrados: RYZEN 7 pela metade do preço e placas de vídeo? aqui!















TODOS OS NOVOS DISPOSITIVOS AMAZON, INCLUINDO FIRE TV STICKS ESTÃO AQUI!















A oferta diz respeito Versão 40mm Muito famoso Relógio Samsung Galaxy 4uma referência no setor que custou 269 euros no lançamento, Mais que o dobro!



























AVM Fritz! Caixa 7590 É uma referência no mercado. É um roteador que integra uma central telefônica com suporte para terminais DECT e dispositivos domésticos inteligentes (produzidos pela AVM). Graças às 3 portas USB, pode realizar funções NAS, ser acessado onde quer que esteja e compartilhar impressoras na rede local.













Fritz! Caixa 7530 AX Já está à venda na Amazon por um preço Preço muito baixo Comparado com sua média habitual. esse roteador modem Fornece suporte para Wi-Fi 6 E ao padrão AX, em vez de AC+N no modelo anterior. Existem muito poucas outras diferenças: ele não possui uma porta WAN, mas executa essa conexão por meio de uma das portas LAN, possui uma porta USB 2.0 versus as duas portas USB 3.0 do 7590 e atinge velocidades de transferência mais altas (1.800 + 600) versus 1.733 + 800). suportar Conexões VDSL de 300 Mbps, incluindo a supervetoração 38B, que é o tipo de conexão mais difundido na Itália atualmente. O FRITZ!Box 7590 também possui suporte ISDN.











A respeito de Placas de vídeo, GeForce RTX 3060 Oferece desempenho satisfatório para todos os jogos, embora talvez nem sempre em 4K, e porque seu custo é proporcional à potência fornecida. Um pouco. na verdade, Na Amazon Eles podem ser encontrados a preços iniciais A partir de pouco mais de 300 eurosEnquanto sobe um pouco, aqui estão as soluções OK.













Isso é muito interessante pelo preço GeForce RTX 4060 Mas, gastando um pouco mais,… 4060T Oferece mais RAM. Se você quiser ir em um GeForce RTX 4080Para obter mais poder de computação, estas são as melhores ofertas disponíveis no momento na Amazon. Confira nossos dispositivos especiais para outras ofertas muito interessantes!











Ótimo preço para PlayStation 5 Equipado com unidade óptica Blu-ray. Em vez disso, hoje também Série Xbox Tem um bom preço.

















Geralmente custa 165,99 euros Esta impressora é interessante em termos de eficiência e produtividade. HP Office Jet Pro 8022e É uma impressora multifuncional Jato de tinta coloridoCom digitalização frontal e traseira automática. Mas aqui estão também duas outras soluções básicas, HP Deskjet 4120e E HP Envy 6020eeu Preços muito baixos!













Se você está procurando um ótimo TV QLED 4K Sem gastar muito, dê uma olhada nesses dois modelos 50″ Hisenseo segundo é Ponto quântico. Os preços são ótimos!























































Aqui estão 3 SSDs SATA de 1 TB e 500 GB…os preços falam por si.

















