Fiat, um dos coupés mais queridos da história, ganha vida: e o resultado é sensacional

A Fiat fez alguns dos carros mais bonitos da história, e há um modelo que poderá voltar ao mercado, quem sabe. Há quem imagine assim.

O gigante italiano por excelência na produção automóvel é sem dúvida a Fiat. A Torino sempre conseguiu fabricar não só carros pequenos que dominavam o mercado local, mas também carros com muito charme e excelente desempenho.

Esta não é certamente a abordagem que ditou essencialmente a marca Fiat ao longo da sua história, mas sempre que se lançou nestes projetos conseguiu fazê-lo. Dando vida a modelos inesquecíveis. Portanto, a esperança é que um dos melhores carros de todos os tempos da empresa de Turim retorne.

Entre as mais belas certamente não podemos deixar de citar Fiat 124 esporte, O modelo cupê nasceu em 1967 e permaneceu no mercado por oito anos. Um carro elegante e potente que conseguiu estimar vendas superiores a 300.000.

O carro tem 411 cm de comprimento, 167 cm de largura e 134 cm de altura. O primeiro modelo traz motor de quatro cilindros e 1.450 cavalos de potência, com… Forneça o máximo 90 cv A velocidade máxima pode chegar a 170 km/h.

Fiat 124 Sport: conceito do futuro?

Há quem sonhe com um possível novo modelo para este incrível carro e arquiteto Tommaso D’Amico Ela mais uma vez conseguiu acertar o coração dos fãs. São muitos os projetos que D’Amico criou nos últimos anos, e recentemente ele decidiu reinterpretar o que poderia ser novo Fiat 124 cupê Para o dia. Mas o estilo deste modelo não está relacionado com a primeira série, mas sim com a segunda, como afirmou o próprio designer.

Estamos assim diante de um carro que foi fabricado pela primeira vez em 1969 e apresentado no Salão Automóvel de Turim. Porém, a ideia era dar vida ao veículo que se apresentava como uma ideia Motor de cilindrada 2000 E com a possibilidade de dispensar o máximo de bondade 280 cv.

O motor será de tração traseira, com possibilidade de motor a gasolina ou híbrido. Isto permitiria ao Fiat 124 mostrar-se ainda mais no futuro, acompanhando o desenvolvimento do mercado automóvel atual.

Claro, por enquanto este é apenas mais um grande palpite de um dos melhores designers de automóveis dos últimos anos. O projeto foi lançado em 29 de janeiro de 2023 e mais de 100 mil pessoas gostaram desta obra-prima. Quem sabe então que num futuro próximo a Fiat também decida ouvir este conselho e dar-lhe uma nova vida Uma vez em um momento maravilhoso 124 esportes.

Ao mesmo tempo, se um novo modelo Fiat pudesse nascer, outro estaria fadado a desaparecer. Na verdade, a partir do próximo ano o Fiat 500X deixará de ser produzido. Será substituído pelo novo Fiat Panda que terá formatos completamente diferentes dos atuais, caminhando cada vez mais para características de SUV em vez de um carro pequeno.