1.500 cv, velocidade recorde: um monstro BMW que vale uma fortuna

A BMW tem uma linha de carros de alto desempenho, mas aquele sobre o qual estamos prestes a falar supera todos eles. Aqui estão os detalhes sobre isso.

marca comercial BMW Sempre criou carros do mais alto padrão, carros de certo calibre, que se distinguem pelo alto nível de desempenho, belo design e conforto a bordo. Além de, Depois, há os carros esportivos da série Mque apresenta aparência mais agressiva e desempenho muito próximo de um supercarro.

Porém, às vezes os entusiastas não ficam satisfeitos e decidem comprar um desses carros e depois submetê-lo a ajustes extremos, para torná-lo mais eficiente. É o caso do BMW M2, do qual falaremos nas linhas a seguir, o verdadeiro monstro de poder que fazia todos sonharem. Seu poder é um recorde absoluto.

BMW, este M2 não tem rival no planeta

No canal YouTube “Aquele canal de corrida“, foi contada a história do carro que era simplesmente incrível, o que imediatamente deixou os fãs em êxtase. Estamos falando de um BMW M2 equipado com motor de 6 cilindros com potência máxima de 1.500 cavalos. Claramente não é um carro de produção, mas sim um carro que passou por um desenvolvimento meticuloso e agora está pronto para entusiasmar os corações dos entusiastas.

Este, em particular, é o M240i xDrive, que esteticamente não difere muito da versão padrão. Vamos apenas encontrar algumas mudanças que Tornou o cenário cada vez mais extremo, em busca do máximo de downforce, ao qual se soma um conjunto de pneus que buscam obter a maior aderência possível. Mas as formas nos fazem entender que a evolução foi clara.

Sob o capô, encontramos uma versão profundamente revisada do motor 3.0 litros de 6 cilindros em linha do B58 original. Que foi equipado com novas árvores de cames, cabeçote móvel, novo sistema de combustível e um microturbocompressor de 74 mm, que entra em vigor com uma pressão de 22 kg. Nada mudou na frente de tração, que continua com tração nas quatro rodas, enquanto a transmissão automática mudou em todos os aspectos.

Na verdade, foi substituído por uma unidade fabricada de 8 velocidades Soluções puras de trem de força. Também chegaram eixos reforçados e um novo virabrequim de carbono. Eles foram apresentados para gerenciar melhor o monstruoso casal de filhas as mudançasO que o tornou o BMW mais potente da história, com um som matador que você pode curtir nessas fotos.

Quanto ao interior encontramos poucas alterações, mas se queremos mesmo encontrar uma falha, ela está no peso. Que corre ao lado de cavalos, pesando até 1.593 kgEste é definitivamente um número desfavorável. Quanto ao resto, a velocidade máxima sobe para 288 km/h, com o quarto de milha percorrido em apenas 7,9 segundos. É certo que estamos perante uma obra-prima absoluta de afinação.