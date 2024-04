O Telegram oferece uma oportunidade imperdível: a partir de agora tudo muda, eis o que você pode fazer

Tem grandes novidades chegando ao Telegram, e finalmente tem uma oportunidade que você não pode perder. É disso que se trata os benefícios garantidos.

Se por um lado Existe WhatsApp Que ainda é a marca líder quando se trata de plataformas de mensagens e, por outro lado, todas essas coisas devem ser levadas em consideração Fatos alternativos Que continua batendo recordes. Obviamente um desses cabo Que, devido às suas características muitas vezes únicas, é para muitos Melhor serviço de mensagens de todos os tempos.

É evidente que ainda não chegou a hora da empresa de Pavel Durov Para sentar-se sobre os louros. Pelo contrário, temos de pisar no acelerador e lançar novas ferramentas que poderão em breve tornar-se muito úteis para todos. Há uma oportunidade em particular Que será apresentado e não pode faltar. A partir de agora tudo vai mudar, veja o que fazer e quando. Você não precisa perder!

O Telegram muda tudo: aqui está o que você pode fazer

Depois de uma longa espera, finalmente chegamos. Também no Telegram Existe a possibilidade de transferir sua conta básica No perfil do seu negócio. Assim, você pode desfrutar de muitas ferramentas e recursos de negócios. entre isso chatbots de inteligência artificial, Muito útil para gerenciar tudo de forma inteligente.

Esses recursos já estão disponíveis gratuitamente para assinantes Premium. Já para contas clássicas o preço que deve ser pago é: 4,49€ por mês ou 33,99€ por ano. Para ativar o Telegram Business instantaneamente, basta acessar as configurações do aplicativo e depois tocar na aba relacionada ao seu perfil profissional. Mas quais são as principais inovações das quais você pode se beneficiar?

Vamos começar de Mapa detalhado Com sua localização e informações de como chegar até a loja, para constar no seu perfil. Há também A página inicial será editável, Com adesivos, fotos e textos. E então você não pode esquecer recursos rápidos, Quaisquer atalhos para enviar mensagens predefinidas aos usuários.

Ao lado mensagens de boas-vindas, Marcas de ausência, tags de chats e criação de links dentro de conversas. Por fim, serão introduzidos chatbots, que serão integrados ao fluxo de trabalho para ficarem disponíveis O assistente de IA é capaz de gerenciar chats.

Uma decisão de Pavel Durov que está em linha com os últimos números registados pelo Telegram. Há apenas alguns meses, eles foram alcançados Até 5 milhões de assinantes Premium. Um resultado mais do que positivo, que fez com que a gigante avançasse e também se expandisse no setor empresarial.