A Apple fez o Facebook perder muito dinheiro

As novas regras de privacidade da Apple para iPhones reduziram a receita do Facebook, Snapchat, Twitter e YouTube em quase US $ 10 bilhões, de acordo com uma análise da empresa de publicidade online Lotame. recuperação a partir de tempos financeiros. As novas configurações dificultam o rastreamento dos usuários enquanto eles usam os aplicativos, o que resulta na incapacidade de exibir anúncios personalizados que normalmente seriam mais lucrativos para as empresas.

A Apple apresentou o novo sistema, chamado Application Tracking Transparency (ATT), em abril passado Recebem muitas críticas e protestos principalmente do Facebook, que depende em grande parte de sua receita de publicidade online. A ATT prevê que cada aplicativo ofereça aos usuários a escolha entre ser rastreado ou não, mesmo por meio de aplicativos diferentes, para receber anúncios personalizados ou genéricos. A maioria dos usuários nos últimos meses optou por não ser rastreado, o que deixa as empresas com menos oportunidades de alcançá-los com base em seus interesses e nas coisas que veem online.

o tempos financeiros Relatórios indicam que, após a ATT, muitos anunciantes decidiram reduzir seus investimentos em publicidade em aplicativos iOS (sistema operacional para iPhone e iPad) do Facebook, Snapchat e outras redes sociais. Parte do investimento foi transferido para Android, onde as regras de privacidade são diferentes, e sistemas de distribuição de publicidade executados diretamente pela Apple, que oferece algumas garantias adicionais em termos de confidencialidade e ao mesmo tempo permite que você direcione melhor as campanhas publicitárias. Comercial.

Lotame analisou o desempenho dos dados trimestrais do Facebook, Snapchat, Twitter e YouTube, estimando que as quatro redes sociais enfrentarão uma queda de 12 por cento na receita até o final do ano, igualando uma queda de receita de $ 9,85 bilhões.

O Snapchat perde proporcionalmente mais que outras plataformas, pois sua plataforma é altamente focada em smartphones sem ter muitas outras fontes de receita. Em termos absolutos, o Facebook (que também possui o Instagram) ainda é a rede social mais interessante, pois possui uma base de usuários maior.

Para explicar os efeitos da ATT, o diretor de operações da Lotame deu um exemplo de tempos financeiros Em uma empresa de roupas virtual que uma vez conquistou 1 cliente masculino para cada US $ 5 investidos na exibição de uma campanha de marketing online para mil pessoas: “Ok, agora para chegar a mil homens, você tem que mostrar o mesmo anúncio para duas mil pessoas, porque de repente, você não sabe mais “Quem é homem e quem é mulher. E você ainda consegue US $ 5 por 2.000 visualizações. Então, você dobra os custos de tratar um cliente e tem uma perda de receita de 50%.”

A queda nos investimentos em publicidade no Facebook foi ainda mais pronunciada porque nos últimos anos o custo da publicidade na rede social aumentou significativamente: com potencial de menor retorno, muitos anunciantes reduziram imediatamente seus investimentos, direcionando-os para outras plataformas mais econômicas . Para gerenciar anúncios. Entre elas, a TikTok, rede social em que o custo de publicidade ainda é relativamente baixo, teve um bom crescimento.

Segundo alguns analistas, as estimativas de Lotame ainda podem estar erradas, principalmente para o Facebook, que corre o risco de ter problemas com a venda de anúncios ainda nos primeiros meses de 2022. A rede social está desenvolvendo novos sistemas para fornecer mais detalhes sobre os usuários que usam o iPhone, por meio de outros Outras tecnologias além das de rastreamento que podem ser excluídas via ATT. No entanto, o desenvolvimento leva tempo e até que surjam novas opções, o Facebook continuará a gerar receitas menores, em comparação com o crescimento dos últimos anos.

Durante a apresentação em outubro dos resultados financeiros do terceiro trimestre deste ano, Snapchat mencionado Ele falhou em cumprir suas metas de receita de US $ 3 milhões, em grande parte devido às mudanças de privacidade da Apple. A empresa também indicou que espera um impacto adicional do novo sistema em sua receita de publicidade também no quarto trimestre deste ano.

O Twitter parece ter sido menos afetado pela ATT, observando um aumento de 41 por cento nas vendas de anúncios em sua plataforma no último trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa acredita que é menos vulnerável às mudanças que a Apple impõe porque exibe anúncios com base no conteúdo, e não nos hábitos de navegação de seus assinantes. A Alphabet, que controla o Google e o YouTube, também encontrou efeitos limitados nas novas regras do iOS.

Para a Apple, o novo ATT é, em vez disso, uma oportunidade de aumentar sua receita em um setor como a publicidade online, que até agora não era fundamental para seus negócios.

