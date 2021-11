Aqui estão os jogos PS4 e PS5 para assinantes – Nerd4.life

Sony finalmente anunciou quais são os novos dispositivos Jogos PS4 e PS5 Adicionado ao catálogo de serviços de assinatura Playstation agora uma Novembro de 2021. A partir de amanhã, 2 de novembro, os assinantes poderão jogar Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX e o Totally Conflicible Service.

Mafia: Definitive Edition (aqui está nossa análise) é um remake do primeiro capítulo da série Mafia projetado para as plataformas de hoje. Como Tommy Angelou, estaremos enredados em um mundo cruel do crime organizado e teremos que subir na hierarquia de uma família mafiosa na era da Lei Seca.

Celeste (nossa análise aqui) é o popular jogo de plataforma feito por Matt Thorson e Noel Berry. Como Madeleine, teremos que enfrentar uma jornada para chegar ao cume do Monte Celeste, numa aventura com um forte elemento narrativo, muitos desafios a enfrentar e segredos a descobrir.

Final Fantasy IX (nossa análise da versão PS4 aqui) é a última parcela da série Square Enix (na época Square Soft) no PSX. O jogo oferece um enredo envolvente e emocionante e apresenta um bom sistema de combate baseado em turnos à moda antiga da série Final Fantasy. O relançamento deste grande clássico no PS4 inclui novos recursos como troféus, recursos de salvamento automático, alta definição e melhorias de jogo como modo acelerado e modo offline.

Totally Reliable Delivery (aqui está nossa análise) é um jogo colorido e divertido que simula as entregas de uma empresa de courier, mas de uma forma totalmente maluca. O trabalho de TinyBuild apresenta uma estrutura de caixa de areia e física deliberadamente exagerada, criando situações divertidas e originais.



