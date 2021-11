Porque a decisão de privacidade da Apple fez as redes sociais perderem quase US $ 10 bilhões

“Se você não paga, você é o produto.” Este ditado popular no mundo do marketing ressurgiu nos últimos meses, quando Netflix Publicados dilema social, O documentário Por Jeff Orlovsky na indústria de redes sociais. No filme, a frase poderia ser modificada de outra forma: “Se você não paga, o produto são seus dados”. Portanto, não parece difícil pensar que a escolha Uma maçã A introdução de políticas de rastreamento de dados mais precisas causou muitos problemas para as principais redes sociais. o 26 de abril de 2021 A empresa fundada por Steve Jobs apresentouTransparência de rastreamento de aplicativos da Apple (ATT). desde atualização iOS 14.5, que é o sistema operacional móvel da Apple, os usuários foram informados sobre os mecanismos pelos quais seus dados estão sendo rastreados e puderam escolher de forma mais explícita quais informações poderiam ser coletadas pelos aplicativos instalados em seus smartphones. No entanto, esses dados são os mesmos em que se baseiam os serviços de publicidade de muitas redes sociais. Portanto, menos dados também significa menor precisão.

Exemplo do Facebook: como criar uma campanha publicitária

Facebook | Sistema de rastreamento de usuários de publicidade

Para entender como as campanhas de publicidade social funcionam, tente organizar uma campanha em uma página pública do Facebook. Ao promover um anúncio, você pode escolher todas as características do público que deseja abordar. Existem dois níveis: o primeiro e o nível geral que permite que você especifique seu sexo, faixa etária e região de origem. Mas então você pode especificar mais especificamente o nível de escolaridade, renda, tipo de trabalho ou a presença de filhos. Um rifle de precisão nas mãos dos comerciantes. Com a introdução da transparência de rastreamento de aplicativos da Apple, essa arma se tornou menos precisa. E para ter esperança de atingir o mesmo objetivo de antes, é necessário fazer mais chutes.

Prejuízos estimados: US $ 9,85 bilhões no final do ano

A Lotame fez uma estimativa dos prejuízos que esse novo sistema terá nas redes sociais até o final do ano. No’Analytics, também tirado de tempos financeiros, estamos falando sobre $ 9,85 bilhões Dar De abril a dezembro de 2021 Que é a soma das perdas que vão cair no Facebook, Instagram, Snapchat e outras redes sociais. Não muito, porém, dadas as receitas dessas empresas. No segundo trimestre de 2021 Apenas a Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, fechou com lucro igual a $ 10,39 bilhões. Segundo analistas da Lotame, essa queda se deve ao fato de muitos anunciantes estarem optando por sair do mercado de mídias sociais, pelo menos no que diz respeito àquelas destinadas aos usuários da Apple. A introdução do ATT tornou necessário aumentar os investimentos para atingir os mesmos clientes que antes eram alcançados. Como Sheryl Sandberg, chefe de operações da Lotame, explicou: “Vamos dar um exemplo simples: agora, para chegar a mil homens, você tem que mostrar o mesmo anúncio para duas mil pessoas, porque você não sabe mais quem é homem e quem é mulher.”

