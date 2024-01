A Apple corta o Siri, mas a decisão irrita a todos: o que acontece com o serviço?

Dentro da Apple, a equipe que há anos cuida do serviço prestado pela Siri está sendo cortada. Que futuro tem o assistente digital?

Eles começaram com isso Espalhar rumores Ele foi coletado principalmente de colegas da Bloomberg que conversaram com pessoas muito próximas do assunto. A Apple já estará pronta Anúncio de encerramento Parte da equipe que trabalha com Siri e IA para movimentar e reorganizar recursos.

Não é novidade para as empresas migrarem para a tecnologia Reestruturando sua força de trabalho Internamente, mas no início de 2024, vivemos o que parece ser uma pandemia. Entre equipes de desenvolvimento de videogames, verticais e escritórios de grandes empresas de streaming, até mesmo problemas dentro de uma das gigantes do merchandising, existem muitos Carreiras quem são eles Eles desaparecem rapidamente.

Segundo os analistas mais neutros, é A Movimento fisiológico Depois de uma expansão descontrolada em alguns casos em anos anteriores, especialmente nos anos de pandemia, que para alguns míopes teria continuado para sempre com um crescimento sempre positivo. A mudança da Apple afeta particularmente uma das equipes dos EUA que trabalha com ela Ouça o que Siri ouve Por usuários e como eles respondem.

A equipe Siri está sendo remodelada e a Apple está movimentando todos

Para muitas pessoas que possuem um iPhone, o assistente de voz da Apple é uma maneira conveniente de: fazer chamadas, abrir e fechar aplicativos, verificar e-mails ou navegar. Tudo pode ser feito ligando para o Siri. Mas parece que não há necessidade de todas as pessoas que trabalham agora Entre Siri e inteligência artificial.

Depois de passar por um período em que as conversas entre usuários humanos e assistentes eram ouvidas e avaliadas por pessoas contratadas mas de fora da empresa, há alguns anos tudo foi transferido para uma equipe interna. A equipe que ele tem lugares diferentes em diferentes partes do mundo, com duas dessas equipes baseadas nos Estados Unidos.

A equipe sediada em San Diego, que lida especificamente com inglês e dialetos de espanhol, português, árabe, francês e hebraico, terá que se juntar a outras equipes de A Apple está localizada no Texas. A Apple ainda não fez isso Anunciado oficialmente Esta transferência é em massa mas os participantes já foram informados diretamente e têm a possibilidade de optar pela transferência ou tentar permanecer na empresa solicitando Existem outras posições Ou novamente Procure sorte em outro lugar.

Estas não são demissões noturnas, e todos aqueles que não querem ou não podem se mudar irão obtê-las Boa saída de rolamento Para ajudá-los durante a procura de emprego. No entanto, é claro que interessa a usuários de todo o mundo O futuro da Siri. Não deverá haver problemas de serviço, já que grande parte da equipe já está no Texas.