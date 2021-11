O que acontece com a munição MMO? O número de jogadores ativos foi reduzido pela metade

De acordo com os últimos resultados do SteamCharts, o número de jogadores em novo Mundo É quase reduzido pela metade em comparação com o número de usuários ativos registrados na fase de lançamento do enorme MMO desenvolvido pela Amazon Game Studios.

Dados emergentes das estatísticas SteamCharts indicam uma queda acentuada no número de fãs que exploram diariamente a dimensão da fantasia de Aeternum: as últimas estimativas apontam para um pico máximo diário de Cerca de 400.000 jogadores simultaneamente, e vários usuários estão longe de 900.000 jogadores registrados Conectado ao novo mundo acessado quando os servidores MMO são desbloqueados.

Outro “sinal de cansaço” são as pesquisas sobre quantos jogadores ele tem Alcance o novo limite de nível mundial: De acordo com as estatísticas mais recentes, de fato, apenas 8% Os compradores de RPG online levaram seu alter ego para Nível 60, apesar do fato de que um mês se passou desde o lançamento da “versão 1.0”.

Como costuma acontecer no campo de MMO, a queda repentina no número de jogadores ativos deve ser considerada uma ‘fisiologia’ de projetos de desenvolvimento contínuo recém-lançados que ainda precisam ser estruturados por conta própria. Andaime de fim de jogo entre PvP e PvEPortanto, ainda é muito cedo para dizer o fim da “lua de mel digital” entre os fãs do gênero e a nova aventura de RPG na Amazon. Enquanto esperamos para ver um possível “salto” ou diminuição adicional no número de usuários conectados ao mundo da Aeternum, deixamos você para compartilhar conosco Guia com truques para explorar um novo mundo.