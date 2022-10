The Witcher 3 no PS5 e Xbox Series, data de lançamento em breve? CD Projekt RED nega – Nerd4.life

Modernização: Entre em contato conosco diretamente CD do projeto RED Para qualquer confirmação de informação: A equipe rejeitar Que será anunciado durante a conferência de hoje Data de lançamento de The Witcher 3 Wild Hunt: Complete EditionAlém disso, um lançamento repentino do respectivo jogo está planejado nos dias de hoje.

Artigo original:

muitos membros CD do projeto RED A conferência de hoje foi relatada pela equipe, que será anunciada nas próximas horas, como se devesse conter alguns Publicidade Interessante para o público, sugerindo que pode ser The Witcher 3 Wild Hunt: Data de lançamento da Edição Completa para PS5 e Xbox Series X | S..

Certamente não há evidências definitivas para essa informação específica, exceto pelo misterioso usuário do Reddit que relatou que A partida deve chegar nas próximas 24 horasmas certamente as mensagens postadas no Twitter por vários membros do CD Projekt RED parecem anunciar algo e essa coincidência é interessante.

As mensagens são tão vagas que podem significar qualquer coisa, mas todas convergem para o significado da nova apresentação: por exemplo, Paul Borza acaba de publicar um símbolo de olho para sugerir Assista a conferência O CD Projekt RED contém uma “atualização estratégica” sobre o futuro imediato da empresa, enquanto o diretor de comunicações da equipe disse mais claramente: “Ok, vamos ficar de olho nisso”.

Miles Tost também foi bastante direto, recomendando programar transmissões agendadas para o dia. O vídeo de apresentação do CD Projekt RED acontecerá hoje, 4 de outubro de 2022, às 17h15, então teremos nossas respostas em breve.

Por outro lado, as atualizações de próxima geração para PS5 e Xbox Series X | S, com o lançamento completo de The Witcher 3: Wild Hunt, é esperado até o final de 2022, então a data de lançamento deve chegar em algum momento no futuro. Enquanto isso, temos um período de lançamento oficial para a terceira temporada da série dedicada da Netflix.