Um sinal desconhecido detectado: devemos nos preocupar?

Nos últimos dias, estamos falando de um sinal desconhecido que foi detectado e já é alarmante. Aqui está o que você precisa saber e com o que tudo isso pode estar relacionado

Há alguns Sinais A partir do qual é bom obter informações deles da melhor maneira possível. Olhando quantos são todos os dias, pode acontecer que você não saiba a que se referem. E as consequências são muitas vezes terríveis quando não são compreendidas Qual é o aviso real.

A esse respeito, atualmente há um sinal desconhecido que foi identificado e pode causar preocupação aos usuários. É uma boa idéia perguntar em detalhes para evitar isso Para enfrentar situações desagradáveis.

Um sinal desconhecido do espaço, é isso que é

Estamos falando de um dos fenômenos astronômicos O mais estudado e fascinante de todos para os cientistas. Os verdadeiros flashes de alta energia duram apenas alguns milissegundos e cuja origem é desconhecida. Em 2020, foi descoberto Uma estrela de nêutrons chamada magnetar, considerado responsável. No entanto, isso de forma alguma explicava as chamadas rajadas de rádio rápidas que foram identificadas longe.

Agora há outra hipótese apresentada por uma equipe de pesquisadores: o sinal pode estar chegando do sistema binário Está a 8.480 anos-luz de distância com um magnetar e uma estrela b. Simplificando, uma estrela mais quente e maior que geralmente giram em torno do sol. “Tal ambiente não se destina diretamente a um magnetar isolado. Pode haver algo mais perto do mecanismo FRB, talvez um companheiro binário. Essas notas nos trouxeram de volta à prancheta. Os FRBs são claramente mais enigmáticos do que imaginávamos. Mais campanhas observacionais de vários comprimentos de onda são necessárias para revelar ainda mais a natureza desses organismosmais claro Bing Changcoautor do estudo.

Definitivamente, mais pesquisas serão necessárias para reduzir a margem de manobra e entender em detalhes O que o sinal recebido indica?. Mas para nós “meros mortais”, deve-se dizer que a história não deve causar preocupação especial. Caberá aos especialistas continuar seus estudos e chegar a uma conclusão correta. Falaremos sobre isso novamente nos próximos meses, espero que em suas mãos Teoria confiável e precisa.