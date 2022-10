O documento de vazamento de jogos não anunciados para PS5 e PC apareceu na rede – Nerd4.life

A Gematsu afirmou recentemente que Documento do PlayStation conter um Lista de jogos PS5 e PC Ainda não foi anunciado em circulação e agora, através do ResetEra, aparece um documento que parece corresponder a essa descrição.

Como você pode ver neste títulofoi compartilhado um arquivo que inclui uma série de produtos, começando com “horizonte 2″, ou Forbidden West, mas também DLC sem nome e remasterização do capítulo 1 para PS5. Mencionamos também a versão para PC de Horizon 2, que não possui um estúdio dedicado ao documento. A lista inclui também o jogo online, que será em desenvolvimento tanto para PS5 quanto para PC, também em Guerrilla Games Finalmente, já existe o conhecido “Horizon VR” ou Call of the Mountain em desenvolvimento em Firesprite.

Em seguida, mencionamos o Sackboy A Great Adventure da Sumo Digital para PC, que já foi confirmado, assim como os jogos conhecidos como Destruction All Stars para PS5, “Rise of the Ronin” para PS5. Finalmente, na lista de conhecidos, também há Returnal, mas na versão para PC, no momento não está confirmado, mas há algum tempo o Chat.

o notícias reais E há outros, como “Heartbreak” de Firesprite, “Carbon” de Sumo Digital, Redstar de Lucid Games, Ocean de Kojima Production, Bates de Ballistic Moon e Camden de London Studio.



vertente da morte

São nomes simbólicos que não nos permitem entender em detalhes do que estamos falando. Se nos for permitido especular, podemos supor que Coração partido do Firesprite É o jogo de terror sobre o qual a equipe fala há muito tempo, que procura desenvolvedores para uma “aventura de terror”, como já indicamos.

Oceano feito por Kojima Em vez disso, parece ser Death Stranding 2. O codinome apareceu na Internet há alguns dias, sempre através do Dusk Golem.

estrela Vermelha Alternativamente, poderia ser um remake de Twisted Metal: Lucid Games classificado como um jogo de direção de combate e há algum tempo se fala sobre o fato de Twisted Metal estar em desenvolvimento por esta equipe.

Bates da Lua Balística Em vez disso, poderia ser um exclusivo do PS5 a ser publicado pela Sony Interactive Entertainment. A equipe foi formada pela Supermassive Games (Autores Until Dawn). No entanto, não sabemos o que é, exceto que é feito no Unreal Engine 5.

Camden Deve ser o game PS5 focado na internet que já apareceu nos anúncios de emprego da empresa. carbonoAlternativamente, poderia ser o novo shooter PvP online que foi falado há um ano através de um anúncio de emprego, no entanto, não houve confirmação de exclusivos do PlayStation.

Como você pode ver, mesmo que apenas de forma aproximada, é possível rastrear todos os projetos que apareceram no suposto documento do PlayStation. Isso não é a favor de todo o arquivo, no entanto, pois pode ser Criado habilmente Misture todas as entradas e anúncios de emprego conhecidos. Teremos que esperar que certas fontes confirmem ou neguem o que está no documento.

Tom Henderson, embora incapaz de confirmar isso por si mesmo, diz que este é o documento visto por alguns jornais dos EUA que confirmaram as informações do Horizon Zero Dawn Remake / remaster através de outras fontes.