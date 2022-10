Xbox Game Pass, 6 jogos para sair do catálogo em 15 de outubro de 2022 – Nerd4.life

Xbox Game Pass Veremos outras saídas para este mês, é claro, e no aplicativo oficial já podemos ver isso 6 jogos sairão do catálogo em 15 de outubro de 2022na primeira de duas escalas externas programadas para estas semanas.

Então, estes são os jogos que saem do Xbox Game Pass em 15 de outubro:

raízes de sangue

zibelina

anel de dor

Geração de eco

boa vida

no buraco

Também neste caso, são sobretudo jogos indie, entre os quais há títulos muito interessantes. Em particular, Sable, esta é a aventura especial de ação com a caracterização inspirada no estilo do ilustrador Moebius, mas também a Echo Generation, que por sua vez monta o JRPG para contar uma história que parece ter saído de uma aventura adolescente e um filme de ficção científica dos anos 80.

Entre eles também encontramos The Good Life, a bizarra aventura investigativa de Swery e as corujas brancas. Como de costume, o conselho é se concentrar nesses jogos caso haja algo que você esteja particularmente ligado e que queira concluir antes que eles saiam do catálogo, ou decida comprá-los aproveitando o desconto extra que apresenta títulos no passe de jogo. De resto, aguardamos o anúncio de que o primeiro lote de jogos chegará ao Xbox Game Pass em outubro de 2022, um mês cheio de novidades interessantes nessa frente.