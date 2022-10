Estrelas do PlayStation terão nível 5, diamante, acessível apenas por convite, para fabricantes de dados – Nerd4.life

De acordo com o selecionador de dados, o novo serviço da Sony – estrelas do playstation – terá nível cinco Não foi anunciado como Diamante, que não estará disponível de outra forma, exceto por convite.

Como você pode ver abaixo, um Usuário do Reddit Compartilhe as informações. Segundo ele, tudo isso vem do aplicativo móvel PlayStation. Conforme indicado, o nome deste nível é Diamante e na categoria de requisitos para acesso ao mesmo está indicada a frase “Nível Diamante apenas por convite”.

Além disso, como mostrado, quem atinge o nível Diamante Você recebe automaticamente um conjunto digital chamado Level 5 Diorama – Robots Don’t Breathe, descrito como tal: “Em um mar interminável de estrelas, parece que não há onde se esconder. Mas você não estaria aqui se se permitisse ser parado por desafios. Bem-vindo. No nível 5.” Também nos links está um vídeo e uma foto dos colecionáveis, que também incluem os Astrobots.

oficialmenteAtualmente, quatro níveis de PlayStation Stars foram confirmados. Cada usuário começa no nível 1 e pode ser classificado comprando jogos e ganhando prêmios. O quinto nível não foi anunciado, então o que está sendo referido é apenas um rumor. Pode ser algo que a Sony pretende disponibilizar no futuro ou pode realmente ser um nível apenas para convidados – no entanto, é impossível dizer quais são os requisitos de convite.

No entanto, o PlayStation Stars já está discutindo a prioridade que o suporte ao cliente coloca nos escalões superiores.