A empresa pode não apoiá-lo mais!

O crash da bolsa, em Wall Street, o verdadeiro teste de que a mudança de estratégia da Apple é totalmente indesejável, pode esconder algo não muito positivo para a gigante de Cupertino, em relação ao último Melafonini do mercado.

Apple está se afastando de seus planos de aumentar a produção de seus novos produtos Iphone Este ano após um aumento esperado na demanda não se concretizou, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A fabricante de eletrônicos com sede em Cupertino, Califórnia, pediu aos fornecedores que desistissem dos esforços para aumentar a montagem da família de produtos iPhone 14 Até 6 milhões de unidades no segundo semestre deste ano, eles pedem para não serem identificados porque os planos não são públicos.

Em vez disso, a empresa pretende produzir 90 milhões de telefones para este período, aproximadamente o mesmo nível do ano anterior e de acordo com a previsão original da Apple neste verão. De acordo com um relatório de Bloomberg, . vendas iPhone 14 Eles não são fortes o suficiente para justificar o aumento da produção.

O relatório afirma que “O esperado aumento da demanda não se concretizouNo entanto, em casos normais, maçã Aumente a produção nesta época do ano para atender a demanda de vendas de feriados.

O problema, segundo algumas fontes, é filho de uma estratégia inicial para a Apple, que expôs todas as novidades (antes de tudo por causa de muitos rumores e loucura. ilha dinâmica) Na prática no Pro, excluindo as duas versões padrão (Normal e Máximo / Mais) Muitos parecidos com iPhones, entrevista, 13.

De acordo com outras fontes, ele sempre revelou Bloomberg, A Apple queria aumentar a produção do iPhone 14 em pelo menos mais 6 milhões de unidades até o final do ano. Este plano foi cancelado, daí o colapso de Wall Street.

Até poucos dias atrás, um conhecido analista Ming Chi Kuo A Apple informou que a Foxconn quer aumentar a produção do iPhone 14 Pro em 10%. Mesmo de acordo com o analista, os modelos Pro deste ano são claramente os mais vendidos de todos os modelos de iPhone, enquanto o iPhone 14 regular e o iPhone 14 Plus mostraram os resultados de desempenho mais baixos, pelo menos até agora.

Este ano, a Apple apresentou quatro novos modelos de iPhone: iPhone 14E o iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, os modelos normais do iPhone 14 não são uma grande atualização da geração anterior. Na verdade, a única diferença entre eles é um chip um pouco mais rápido, conectividade via satélite, novos recursos de câmera e o modelo Plus que substitui o iPhone mini. Muito pouco para me impressionar Melafonini mudar.