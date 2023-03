Cyberpunk 2077: Atualização 1.62 com modo Ray Tracing Overdrive tem data de lançamento

Atualização 1.62 para filme cyberpunk 2077 ele tem um data de lançamento Oficial: 11 de abril de 2023. Apresentará, entre outras coisas, rastreamento de patches, com status Overdrive de rastreamento de raioso que exigiria a execução de um sistema realmente de alto desempenho (estamos falando de GPUs da série 40).

CD Projekt Red anunciado com nvidia, por ocasião do GDC 2023, que está acontecendo em San Francisco, no Moscone Center (local tradicional do evento). Cyberpunk 2077 será o quarto jogo a usar rastreamento de caminho depois de Minecraft, Portal e Quake. Naturalmente, é claro para todos que também será o mais avançado em termos de desempenho técnico.

De acordo com a Nvidia, o Traceroute Ele vai revolucionar a forma como os videogames são feitos. Os gráficos geralmente ficarão melhores e, juntamente com tecnologias como DLSS 3 (tecnologia de upscaling baseada em inteligência artificial), permitirão aos desenvolvedores recriar mundos indistinguíveis da realidade.

Infelizmente, ainda não há material de imprensa para a apresentação da GDC, que esperamos que chegue nas próximas horas. Seja qual for o caso, segundo relatos, a Nvidia apresentou a nova tecnologia ao mostrá-la aplicada ao Cyberpunk 2077 em um seminário técnico. Acontece que, no modo Ray Tracing Overdrive, as luzes do jogo pareciam mais naturais e as sombras mais suaves e bonitas de se ver.

A Nvidia também espera que outros jogos de acompanhamento de trilhas em tempo real adotem o futuro, com o Cyberpunk 2077 liderando o caminho para o sucesso de bilheteria em seu lançamento. Infelizmente você vai precisar de um cartão RTX para aproveitá-lo. Os requisitos oficiais ainda não estão disponíveis, mas como mencionado anteriormente, estamos falando da Série 40 para tirar o máximo proveito dela.

Path tracing é um algoritmo de renderização 3D que simula o comportamento da luz sendo refletida e refratada dentro de uma cena, criando um caminho aleatório para cada raio de luz emitido por uma fonte de luz e traçando o caminho de cada raio mesmo quando não está sendo absorvido por um objeto ou alcançando a câmera virtual.

Nesse processo, o traçado de caminho leva em consideração a reflexão, a refração, o sombreamento e a iluminação indireta da luz dentro da cena. Graças a isso, o traçado pode produzir imagens muito realistas e detalhadas, mas também requer uma grande capacidade de computação, uma vez que o traçado de raios ópticos é muito computacionalmente intensivo.