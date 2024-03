É tudo verdade, modelo sexy

Você sabia que a Dacia tentou imitar o Lancia Delta? As fotos mostram o incrível projeto de reprodução do histórico modelo italiano vencedor

2014 foi o último ano em que nasceu a última geração do Lancia Delta, um automóvel que… No mundo dos ralis, soube escrever páginas inesquecíveis da história. Quando a Lancia decidiu criar uma versão final do Delta, as linhas agressivas e quadradas do passado foram abandonadas, para dar lugar a modelos com design mais moderno e elegante.

Mas poucas pessoas sabem disso também Dácia Tentou imitar o modelo histórico e de sucesso da empresa italiana. De facto, o modelo italiano ainda detém os recordes do Campeonato do Mundo de Ralis em número de vitórias em corridas, 46, e títulos de construtores, 6, de 1980 a 1990. Em suma, quando falamos de desporto motorizado, não podemos deixar de mencionar este modelo lendário, que Lancia deverá voltar ao mercado em breve.

Ele disse sobre a Dacia, nos primórdios da montadora que hoje está no topo do mercado automotivo italiano em termos de vendas, esta tentou produzir um modelo que lembrasse, de alguma forma, o lendário carro de rali.

Roman Lancia Delta

Hoje a Dacia é uma das marcas mais apreciadas no mercado automóvel porque só no mercado italiano Alcançou números recordes Isso graças aos altíssimos recordes de modelos como o Duster e, sobretudo, o Sandero, carros que se valorizam pela excelente relação qualidade-preço.

Foi produzido graças à mente brilhante do engenheiro e designer da Dacia, Nicolae Cosmescu. Lince MD87. Na altura, parecia que o Lancia Delta já estava destinado a bater recordes indecifráveis, e por isso mesmo os objectivos do modelo Dacia eram reproduzir um carro tão potente.

O Lynx MD87 foi inspirado na arquitetura de cupê esportivo de lancia 1310, Mas com o tipo certo de modificação. Na verdade, a unidade motriz que possuía, um motor de 1,4 litros e quatro cilindros localizado centralmente, era capaz de gerar até 65 cv e com transmissão traseira. A agilidade e o espírito deste modelo eram os de um verdadeiro desportivo mas o baixo orçamento disponível, numa altura em que a Roménia ainda estava sob a ditadura comunista, obrigou Cosmescu a criar apenas dois protótipos, semelhantes ao Delta mas também ao Toyota MR2 .