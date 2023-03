PlayStation Plus Extra e Premium: Aqui estão os jogos que serão removidos em abril de 2023

Alguns dias antes do final do mês, o Jogos que sairão do catálogo Reservado para assinantes Complementos e premiums do PlayStation Plus em um mês abril de 2023. São sete no total e incluem Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e The Wonderful 101 Remastered. Aqui está a lista completa:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

The Wonderful 101 Remasterizado

Overdose do efeito Calígula

jabuchi

2 escuro

Cruzador Sigma

Marvel Mystery Quest: Dark Reign

A lista foi divulgada pelo PS Plus Tracker, portal que monitora mudanças no serviço de assinatura da Sony, mas no momento não há detalhes sobre as datas exatas em que cada um dos jogos listados acima sairá do catálogo. Além disso, não está excluído que a lista seja enriquecida por outros títulos que sairão ao longo do próximo mês, mas para ter certeza, basta esperar.

De qualquer forma, se você planeja jogar um ou mais dos títulos acima aproveitando o PS Plus Extra e Premium, sugerimos que você se apresse. Lembramos que, em vez disso, em 31 de março de 2023 será a vez dos Vingadores da Marvel, que deixarão o catálogo alguns meses após o fim do suporte oficial. Os novos jogos PS5 e PS4 de março já estão disponíveis há alguns dias, que incluem, entre outros, Tchia, Uncharted: Collection e Ghostwire Tokyo.