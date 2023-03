Xbox Game Pass: mais dois jogos anunciados no final de março de 2023

Microsoft revelou mais dois jogos que estarão em seu catálogo Passe de jogo para PC e Xbox Nos últimos dias de março de 2023isso está dizendo MLB The Show 23 e as guitarras infinitas.

Show 23 da MLB Ele estará disponível no Game Pass no lançamento em 28 de março de 2023 para Xbox Series X | S, Xbox One e via xCloud. Esta é a nova iteração do título Baseball Sports criado pelo San Diego Studio e publicado pela Sony. A versão deste ano inclui melhorias gráficas e alterações na experiência do modo “Privilege” e “Março a outubro”. Um modo celebrando lendas do beisebol negro, como Satchel Paige, Jackie Robinson e Hank Thompson, também foi introduzido.

Guitarras Infinitas Em vez disso, estará disponível no Game Pass a partir de 30 de março de 2023 para Xbox Series X | S, One, PC e via xCloud. É uma mistura inusitada entre um RPG e um jogo de estilo rítmico que apresenta um estilo gráfico inspirado em anime. O jogo apresenta um sistema de combate baseado em turnos no qual os personagens executam movimentos especiais completando minijogos rítmicos no estilo Guitar Hero, tocando as notas na tela com o tempo apropriado.

Mas desde ontem, Ni No Kuni 2: The Destiny of a Kingdom – Prince’s Edition está disponível no Xbox Series X | S e Xbox One, assim como no catálogo Game Pass para PC e console.