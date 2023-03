Counter-Strike 2 foi anunciado pela Valve, que também revelou o período de lançamento

A Valve lançou três trailers de anunciar Contra-ataque 2a nova parcela da popular série de tiro tático, que estará disponível emverão 2023Uma data ainda a ser definida.

Conforme rumores anteriores, o jogo será totalmente atualizado em termos de gráficos, com um aumento geral de detalhes, um novo sistema de iluminação e personagens mais ricos e específicos, graças ao uso de Fonte 2O novo motor da Valve.

O visual de alguns mapas permanecerá idêntico ao de Counter-Strike: Global Offensive, no qual a continuidade será completa.

Outros mapas usarão o Source 2 mais extensivamente, oferecendo texturas mais realistas e reflexos e iluminação avançados, com mudanças mais perceptíveis em comparação com as versões anteriores. Existem ainda outros mapas completamente redesenhados. Os idosos, em particular, passaram por uma reformulação.

É importante especificar que as ferramentas que a Valve usa para criar os mapas do Counter-Strike 2 estarão imediatamente disponíveis para todos. moderadospara que possam fazer as alterações que desejam e criar seu próprio trabalho para compartilhar online por meio do Steam Workshop.

Uma das novidades destacadas pelos três filmes é fumaça dinâmica, também possibilitado pelo uso da Fonte 2. Agora a fumaça se adapta melhor às superfícies e é de alguma forma mais interativa, tendo uma presença física no mapa. Por exemplo, é possível eliminar os efeitos de uma bomba de fumaça com outra bomba, ou disparar fumaça criará pequenas lacunas. Resumindo, você terá um trabalho completamente novo na jogabilidade.

No entanto, a maior novidade é também a menos óbvia aos olhos, que é a Introdução submarca, que funciona para superar a taxa de hash. A taxa de hash é a frequência com que os servidores atualizam os usuários sobre o estado de um jogo, para oferecer uma experiência o mais unificada possível entre todos os participantes. Com um sub-tick, a taxa de hash torna-se irrelevante para mover e atirar, porque o servidor saberá o momento exato em que você pulará, pulará e executará todas as outras ações possíveis e calculará com precisão as ações entre os ticks. Uma forma de dizer é que a renderização dos confrontos será mais aderente às ações reais dos jogadores, uma benção para quem joga em nível competitivo.