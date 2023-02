Cometa Neandertal – Município de Palermo

Acontece em Palermo

As portas do Planetário e Museu Astronômico de Villa Filipina (Piazza San Francesco de Paola 18) se abrem na sexta-feira, 3 de fevereiro, a partir das 19h, para uma noite dedicada à “cometa neandertal”.

lá cometa neandertal Foi descoberto no início de março de 2021 por astrônomos usando a Wide Field Survey Camera da Zwicky Transit Facility. Estudos estimaram o tempo que leva para dar uma volta em torno do sol, ou seja, 50.000 anos. Portanto, se um cometa apareceu há 50.000 anos no céu do nosso planeta, então este Teria sido visível para nossos ancestrais, os neandertais com precisão. Este cometa está agora a caminho da Terra e irá Sua aproximação mais próxima da Terra é em 1º de fevereiro de 2023. cometa neandertal um O cometa é conhecido como um “oceano polar”Ou seja, está localizado próximo à Estrela Polar e nunca se acomoda, o que significa que ficará visível a noite toda e não será difícil localizá-lo. Para ver um cometa neandertal é muito importante encontrar um local com pouca poluição luminosa, pois na presença de luzes artificiais a cabeleira do cometa se fundirá com o brilho artificial do céu.

Na noite de sexta-feira, 3 de fevereiro, programado: LE Observações fora dos telescópios Cometa Neandertal, no Parque Villa Filipina Das 19h00 às 22h00. Bilhetes: 3€ (adultos e crianças) à venda na mesma noite na bilheteira à entrada. Informações pelo 347 8119078.