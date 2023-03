Colaboração nostálgica dos anos 90 e Y2K

A marca de moda de rua Supreme lançou uma colaboração com o animal de estimação digital mais famoso da história: o Tamagotchi está de volta ao mercado, com um visual renovado que apela à nostalgia mas também aos fashionistas!

Tamagotchi é assinado pelo Supremo

Super alto Lançar cooperação com Tamagotchi Com um pequeno vídeo compartilhado nas redes sociais, o icônico ovo mudou de cor – mas não de substância. Animais de estimação digitais estarão disponíveis em Três “vestidos” diferentes.tudo em grande estilo camuflar: preto e branco, rosa e fúcsia, amarelo e verde. “Supreme® / Tamagotchi, 2023Ela é o ponto focal da linha de acessórios de verão da marca, bem como colaborações com ela Não sabíamos que precisávamos!

Tamagotchi: Imparável desde 1996

o ovo Tamagotchi nasceu em 1996 com a empresa japonesa bandai. Este joguinho digital alcançou sucesso mundial por sua simplicidade e versatilidade: o objetivo é Crie e crie seu próprio animal de estimação virtual Cuidando de todas as suas necessidades e ai de esquecê-lo! Existem várias versões do Tamagotchi que existem desde o final dos anos 90 Ele conquistou diferentes geraçõesaté hoje e tudo sem Nunca desista na crista de uma onda. Sua capacidade de se regenerar capturando um ego direção do momento Sem falhar em essência, fiz meu Tamagotchi aprox objeto de adoração Não só (mas também) nostálgico.

Tendências nostálgicas dos anos 90 e 2000

a’processo nostálgico Quem quer aproveitar Sentindo-se emocionado com os anos 90 e 2000, cujas tendências da moda estão mais uma vez varrendo o mundo da moda – e além. Vimo-lo com Chiara Ferragni e o seu telemóvel dobrável, com o regresso do corte de cabelo “A Rachel”, novamente com a extrema iniciativa de Christian Kwan e a sua colaboração com os Teletubbies e também com os sapatos Super Mario por ocasião do lançamento de um filme sobre o encanador mais famoso do mundo dos videogames. Tamagotchi e Supremo É uma colaboração inédita e inesperada, mas podemos dizer que com certeza Certamente não será o último a nos surpreender!