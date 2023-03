Cinco principais casos de uso

bate-papo gpt É excelente em muitas tarefas, por isso se tornou a revolução de 2023 no campo da inteligência artificial. Por exemplo, vimos como o ChatGPT cria ladders para artigos de SEO em pouco tempo, seja da maneira mais simples possível ou usando “caudas longas” para chegar aos mínimos detalhes. Em geral, o uso fácil e fundamentalmente compreensível do chatbot desenvolvido pela OpenAI permite que ele seja versátil e, em alguns casos, necessário para alcançar resultados notáveis.

Mas em que contextos eles se destacam mais? Aqui o Os cinco principais exemplos de uso do ChatGPT.

A geração de texto é a força do ChatGPT

Não podemos começar esta revisão sem mencionar imediatamente geração de textoEspecialmente no caso de uma escrita concisa com um tom profissional. lá Escrever um e-mail Para qualquer efeito, é um dos destaques do ChatGPT: basta o pedido, completo com indicações sobre a extensão, assunto e tom do e-mail, para receber em troca – e sobretudo sem custos – uma oferta final ou , na pior das hipóteses, que requer pouca intervenção para adaptar ao contexto de envio A mensagem ao destinatário, especialmente para relações corporativas ou públicas.

Claro, e-mails não são os únicos textos que o ChatGPT produz tão bem. O modelo de linguagem também é válido em uma implementação ArtigosAimen textos argumentativos Tratar de um determinado tema na sua totalidade, reunindo todos os elementos essenciais na sua definição. Em outras palavras, o ChatGPT é excepcional para explicar eventos históricos, conceitos matemáticos ou mesmo informações científicas particularmente espinhosas.

Quer saber um truque? Se você perguntar à Anistia InternacionalExplique o assunto como se você fosse uma criança de cinco anos(Em inglês, para obter melhores resultados, “explique como se eu tivesse cinco anos” após a pergunta principal ter sido feita) e, em seguida, esclareça imediatamente o tópico da discussão. Por outro lado, se você preferir outros tons da argumento, basta adicionar a ordem exata À pergunta: Você pode até pedir ao AI para responder à pergunta se for um cowboy!

Resumindo, você entendeu: o ChatGPT nunca (ou quase) deixa de escrever textos sobre responder a perguntas de vários tipos. Vale lembrar, porém, que seu banco de dados se limita a tudo o que aconteceu antes de 2021.

Verificação de gramática

Já existem ferramentas avançadas que permitem fazer isso Verifique a gramática do texto, como Grammarly ou QuillBot. No entanto, o ChatGPT também é um excelente serviço gratuito que permite verificar manualmente quaisquer erros ortográficos ou lexicais em um trabalho escrito anteriormente.

Embora o ChatGPT possa corrigir a maioria desses erros, No entanto, não é a ferramenta ideal para este. Afinal, ele não tem o mesmo nível de precisão ou privacidade de um validador dedicado como o Grammarly mencionado acima e pode perder alguns detalhes ou relatar falsos positivos. Apesar de suas limitações, o bot de bate-papo OpenAI pode ser útil para melhorar sua escrita e modificar a estrutura e a sintaxe do texto para dar uma sensação diferente ao produto final.

Pode substituir o controle humano? claro que não, mas mesmo alternativas sintáticas e ad hoc falham em atingir esse objetivo. Sem dúvida, um professor, ou apenas um falante nativo com excelente vocabulário e gramática, faz um trabalho melhor, entendendo o contexto do texto e explicando sua finalidade.

escrever código

Desenvolvedores de todo o mundo já experimentaram o Generative Generative Pre-trainer Transformer oferecido pela OpenAI para escrever códigoEntre no mundo da programação assistida por IA. Gerar códigos de escrita do ChatGPT para nós é fácil: basta pedir atenção como entrada e, em pouco tempo, você receberá a base de código útil para executar seu programa, site, aplicativo ou outro serviço.

Mas será esta uma solução eficaz? Na verdade, não: embora o ChatGPT possa gerar código de trabalho (ou melhor, retornar uma saída que corresponda a scripts aprendidos com outros desenvolvedores), ele não substitui a prática e o aprendizado. Na verdade, a comunidade de desenvolvedores do Stack Overflow teve que banir o ChatGPT para depuração porque não era otimizado ou continha bugs. Então, fica claro Dever de revisão dos códigos gerados pelo chatbot Com a ajuda de um especialista, uma compreensão detalhada dos conceitos e algoritmos utilizados.

Atualmente, a inteligência artificial pode substituir os humanos na escrita de funções simples, porém Não substituirá programadores e engenheiros; No máximo, ele poderá servir como assistente de alto nível tanto para desenvolvedores iniciantes quanto para aqueles que já acumularam experiência em seus ombros.

Pense em novas receitas

Depois chegamos a utilizações mais específicas mas que tanto gostam os utilizadores, e sobretudo para sugerir receitas. Quem não tem muita experiência na cozinha pode contar com o ChatGPT para uma ajudinha na hora de cozinhar Prepare excelentes pratos com os ingredientes disponíveis. Basta dar a lista deles ao chatbot e talvez definir a dificuldade máxima para a receita, para que você não se perca imediatamente.

Além disso, a IA também pode organizar uma semana inteira de refeições ou jantares para um grupo de pessoas, identificando preferências ou necessidades alimentares, incluindo alergias. Por outro lado, se você não tiver os ingredientes em casa, não perderá um na saída Lista de compras Com a quantidade certa de produtos para comprar de acordo com seus desejos ou planos de negócios.

Agendar treinos

Por fim, se quer começar a cuidar do seu corpo e manter-se em forma, o ChatGPT permite-lhe fazê-lo Planeje sessões de treinamento semanais completas. Para tal, basta exigir a elaboração de um “plano de treino” para um determinado número de horas por dia e dias por semana, para que o resultado seja plano de treino Equilibrado e completo, envolvendo todas as partes do corpo.

Além dos treinos, o ChatGPT também oferece uma dieta básica que deve ser seguida para perder peso ou para obter os resultados determinados pelo plano de treinamento da maneira ideal. Apesar das capacidades da inteligência artificial, No entanto, é recomendável contar com um especialista Se você pretende seguir em frente, o conselho certo para a combinação certa de exercícios e refeições.