Novos super SUVs estão sendo entregues

Lamborghini As primeiras entregas começaram Urus S.o mais recente carro de corrida da fábrica de Sant’Agata Bolognese, sucessor do antecessor Urus e irmão do Urus Performante.

O novo Urus S é um automóvel potente, requintado e versátil que, graças às suas diferentes características de condução, permite conduzir melhor em qualquer tipo de estrada e em qualquer condição: estas qualidades tornam a mais recente inovação da Lamborghini Super SUV Um estilo de vida por excelência.

Os carros Sant’Agata Bolognese são construídos no final de 2022 Apresentando o primeiro carro de corrida off-road do mundocom o Urus S introduzindo melhorias específicas e sofisticadas na frente do design: novas soluções reforçam o caráter esportivo e elegante do modelo, que se destaca por sua presença inconfundível em qualquer contexto.

Lamborghini Urus S: primeiras entregas em andamento

Com o Urus S, vemos um aumento significativo em termos de cores e acabamentos Quanto às jantes, com detalhes interiores e exteriores que podem ser personalizados a 360 graus: os utilizadores podem passar de um estilo mais discreto a um estilo desportivo máximo.

pára-choque dianteiro de O novo super SUV da Lamborghini Possui linhas mais refinadas: é fabricado em aço inox e pintado em preto fosco. O pacote Style permite escolher entre várias opções de configuração para conjuntos de grade dianteira, para-choques e saias laterais.

Existe também uma gama de cores e acabamentos totalmente renovados para o interior: os utilizadores podem escolher entre Dois tons matemáticos e a nova opção Bicolor avançada. Ambas as soluções apresentam a nova tecnologia Performante Trim, que consiste em ferragens de costura que formam um padrão especial e inédito.

Mitja BurkertO chefe de design da Automobili Lamborghini apresentou o novo Urus S da seguinte forma: “O design do Lamborghini Urus prova ser mais uma vez excepcional, com as proporções mais esportivas da classe SUV – palavras de Borkert relatadas no site oficial da Lamborghini – com um design renovação queremos enfatizar Sobre o caráter elegante e esportivo do Urus S.

Criamos mais oportunidades para nossos clientes personalizarem seu carro. O cliente pode escolher entre mais de 60 cores externas e novas cores de couro foram introduzidas para enfatizar a evolução da linha e confirmar que a Lamborghini é líder em termos de cores e materiais”.

Urus S: o novo super SUV da Lamborghini

Personalização é um dos pontos fortes Novo UrusOs clientes podem escolher entre várias combinações de cores e acabamentos que enfatizam um alto nível de desempenho e proporcionam um luxo elegante e intemporal. Por exemplo, o acabamento Bicolore Sportivo foi modificado para dar ao carro uma aparência mais esportiva.

forro de couro Dois tons desenvolvidosJá combina com o couro, com opções de cores contrastantes junto com as cores Blu Leandro, Verde Auro, couro, creme e marrom. Com o novo Urus S, a Lamborghini continua uma jornada que começou há algum tempo e levou a empresa sediada em Sant’Agata Bolognese a marcar um Recorde histórico de vendas Durante 2022: No ano passado, de fato, a Emilian encerrou seu melhor semestre em termos de matrículas, com aumentos significativos também em termos de volume de vendas.