É visível a olho nu! Vamos ver onde procurá-lo no céu (vídeo) »ILMETEO.it

Cometa neandertal: visível a olho nu! Vamos ver onde procurá-lo no céu (vídeo)





Finalmente, um cometa Neandertal pode ser visto a olho nu!

Quem sabe se os neandertais viram isso há 50.000 anos.

O fato é que o cometa atingiu agora a magnitude (brilho aparente) 5,9 a olho nu (que é 6).

Nós estamos falando sobre c/2022 E3 ZTFDescubra o cometa 2 de março de 2022. Por causa de sua longa revolução ao redor do sol, foi chamado de “cometa neandertal E agora é Mesmo a olho nu.

O cometa já pode ser maravilhosamente observado com binóculos ou telescópios e os fãs do cosmos competem para ver quem tira a foto mais incrível. cometa tem um Folhagem verde cintilanteescovado pelo vento solar, uma cauda notável de poeira amarelada e uma cauda menor de íons azuis.

Além da notícia de sua aparição sem o auxílio de aparelhos óticos, Alguns dias atrás, a atividade abundante do sol lançou um fluxo de partículas eletricamente carregadas em direção ao cometa. Uma ejeção real de massa da coroa solar (a parte mais externa de nossa estrela) que de fato Corte a cauda do maravilhoso cometa em dois. Este fenômeno é chamado de “desconexão” é devido a vento solar.

Este evento não causou grandes problemas ao cometa, sem contar que pôde ser observado.

O cometa continuará a iluminar-se cada vez mais até atingir o seu ponto mais próximo da Terra entre os dias 1 e 2 de fevereiro, a uma distância “modesta” de cerca de 42 milhões de km, e estará sempre bem visível no céu do norte porque será ser muito brilhante. tornar-se uma circunferência polar.

Mas vamos ver alguns dados sobre este fascinante objeto espacial, vindo da distante Nuvem de Oort (cometa em formação).

C/2022 E3 ZTF, disse a agência Lidando atingiu fundo do poçonenhum menor distância do sola 12 de janeiro.

Por ocasião deste evento houve também Vídeo ao vivo A partir das 5 (4 UTC) de sábado, 14 de janeiro.





Onde você está procurando por isso?

Em primeiro lugar, especificamos que, para poder vê-lo a olho nu, deve estar em um só lugar completamente escuro E um céu claro cheio de estrelas.

Para ver o cometa, mesmo com binóculos (recomendado), teremos que olhar para a constelação da Ursa Menor, aliás nessas horas ele passa por ela enquanto no dia 29 de janeiro estará bem próximo da Estrela Polar.

Como disse o astrofísico em entrevista Gianluca Massey :”O cometa se move entre os Ursos, Maior e Menor e depois se move mais para o centro do nosso céu. A visibilidade a olho nu será muito medíocre, então eu honestamente recomendo usar pelo menos binóculos“.

Mas você sabe, os cometas são coisas muito inesperadas, e isso também pode nos dar um show realmente inesperado.