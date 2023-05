War Thunder está passando por um bombardeio de revisão e os desenvolvedores estão revertendo as mudanças anunciadas

o revisão de bombardeio Ele trabalha? Sim, em alguns casos. Por exemplo, O som das guerras Eles foram recentemente atacados por seus jogadores que começaram a postar críticas negativas no Steam, elevando a classificação do jogo para “”Muito negativo(Revisões recentes, em geral, permanecem “principalmente positivas”.) Por quê? A equipe anunciou planos para mudar a forma como a economia do War Thunder funciona, e os jogadores discordaram.

mais preciso, Jaejin, desenvolvedora e editora do War Thunder, informou aos jogadores sobre os planos de implementar uma série de mudanças na economia do jogo, que depende da moeda SL (Silver Lions) para comprar veículos, mods e reparos para veículos danificados após as partidas, e Pesquisa Pontos (RP) para pesquisar novos veículos e unidades antes de comprá-los. . Mudanças como essa basicamente dificultarão o avanço no jogo após as partidas sem pagar dinheiro real.

lá Moeda Especial GE (Golden Eagles), que pode ser obtido gastando dinheiro real, pode ser usado para comprar stop loss e, segundo os jogadores, é cada vez mais necessário usá-lo para aumentar a energia. Antes que qualquer outra mudança aparecesse, os jogadores imediatamente começaram a protestar contra o War Thunder.



War Thunder sofre bombardeio, mas de um tipo diferente do que os desenvolvedores pretendiam

Isso tem causado uma mudança Classificação do jogo mais recente no Steam. Em resposta, Gaijin disse: “Acompanhamos o feedback de perto e vimos que, embora alguns jogadores geralmente concordem conosco, também há jogadores que sentem que essas mudanças não são benéficas para eles. Por causa disso, decidimos não implementar o mudanças na economia”.

Dito isto, Ganji Ele definitivamente não é fã de bombardeio de críticasjá que “Fazer uma crítica prejudica o jogo porque novos jogadores simplesmente não o experimentarão, embora não aumente a conscientização sobre os problemas que notei. Se sua intenção não é prejudicar o jogo, use outros métodos menos destrutivos.”

