O aplicativo funciona novamente. O que aconteceu

Instagram fora do ar Volta ao mundo por cerca de uma hora e meia. A interrupção começou pouco antes da meia-noite entre 21 e 22 de maio (horário italiano). Numerosos relatórios em todo o mundo, como evidenciado pelo site especializado DownDetector. Abra um aplicativo Instagram O feed foi bloqueado e não foi possível atualizá-lo. Imagens, bobinas e histórias permaneceram inacessíveis até pelo menos 1h30 do dia 22 de maio.

Italian Music retorna ao Instagram e Facebook (até 6 de outubro), Acordo de Transição Siae-Meta

Instagram fora do ar, o que aconteceu

No momento, a Meta não forneceu informações sobre a natureza da interrupção. Como sempre acontece nessas situações, a hashtag #InstagramDown Tornou-se viral no Twitter com milhares de relatos de usuários não apenas na Itália, mas em todo o mundo.

Os problemas eram com a infraestrutura do Instagram: então, naquela hora e meia de escuridão, os usuários não podiam fazer nada além de esperar que os engenheiros da Meta interviessem sobre o bug. Não há necessidade de baixar novamente o aplicativo ou alterar a conexão. No entanto, isso não é problema para o Facebook e o WhatsApp, as outras duas redes sociais do mundo Meta.

