Planet of Lana, uma revisão de uma aventura cinematográfica de ficção científica ambientada em um maravilhoso mundo alienígena

É um videogame simplista do Planeta de Lana, sem itens colecionáveis ​​misteriosos, locais opcionais para explorar ou muitas armas. Lana é uma menina indefesa, mas graças à cooperação do pequeno Moy ela consegue superar todos os desafios que existem em Novo, um maravilhoso mundo ensolarado onde cresce uma abundante vegetação. Não faltam homenagens a experiências clássicas no gênero de aventura cinematográfica – Another World entre elas – mas Planet of Lana consegue se destacar graças ao incrível cuidado que a equipe coloca no design de todos os aspectos do jogo.

Seis anos se passaram desde então Adam Sternellius Ele fotografou uma garota e um animal alienígena em silhueta contra uma paisagem exuberante, com a intenção de olhar para um robô com estética semelhante à das aranhas encontradas em muitas casas – de cor preta, corpo grande, pernas finas. O fato surpreendente é que o Planeta de Lana permaneceu completamente consistente com esse conceito inicial, tão forte e poderoso que levou Stjärnljus a fundar Wishes Studios Reviravolta de aventura estrelada por Lana e Moy.

As premissas e o desenvolvimento da trama de Planet of Lana estão longe de ser originais para o reino da ficção científica (videogames, etc.), mas as técnicas de narrativa mantêm o interesse do jogador vivo durante toda a aventura, a par com Cerca de cinco horas . Existe apenas um tipo de colecionável que interessa particularmente a quem deseja mergulhar na história das origens do planeta Nouveau; Além disso, a entrada para um personagem específico virá em breve A história e a jogabilidade decolam em direções inesperadas . Estamos falando de Mui, um pequeno animal parecido com um gato preto, que foi inicialmente aprisionado pelos robôs e depois libertado por Lana, que se revelará um aliado incomparável na caça aos robôs que sequestraram Elo, revelando os segredos do planeta. e sobrevivendo às suas armadilhas.

Estrada da Juventude lã Começa em um movimentado assentamento humano no misterioso planeta Nouveau. A menina persegue sua irmã mais velha, Olá Assim, aprendemos o básico do movimento: correr, pular, agachar. Saindo do vilarejo construído à beira d’água, os dois veem misteriosas naves caindo do espaço: uma delas sequestra Elo e outros humanos, e Lana, desesperada, começa a caçar o robô que capturou sua irmã.

Linguagem de colaboração



Após ser resgatada por Lana, Mui ficará ao seu lado e a ajudará em sua missão de salvar sua irmã Elo: esse feito é a espinha dorsal de todo o planeta Lana.

A jogabilidade de Planet of Lana é baseada em um diálogo entre as habilidades humanas de Lana – escalar, correr, pular e se esconder – e as dos animais Mui. Sua comunicação acontece através Ordens verbais de Lana; A este respeito, os desenvolvedores do Wishfully criaram um idioma personalizadoSimples e intuitivamente compreensível. No entanto, é curioso ver Moy completamente de acordo consigo mesmo nos primeiros compassos após ser libertado por Lana, tornando-se então uma espécie de marionete que nada faz a não ser seguir as ordens do herói: a escolha é compreensível tendo em vista o pleno agenciamento do jogador, e pediu a resolução de quebra-cabeças que requer um gerenciamento cuidadoso dos movimentos de Lana e Mui, mas está, na prática, em desacordo com a forma como o animal de estimação corajoso e totalmente capaz é apresentado. Estágios iniciais.

Além dessas considerações, Planet of Lana oferece uma Uma alternância de quebra-cabeças muito bem-sucedida Baseado na lógica, gerenciamento de tempo, habilidades de observação e movimento no espaço. Apenas em algumas ocasiões ficamos presos por alguns minutos, mas no resto da aventura ficamos impressionados com a capacidade de Wishfully de dar pistas aos jogadores, sem entendê-los direito. Auxilia na escolha de inserir avatares pontos de verificação No início de cada quebra-cabeça e nas etapas intermediárias dos quebra-cabeças mais complexos, de forma a remover qualquer possível sentimento de frustração e incentivar a experimentação. Ao longo das horas, Lana e Mui adquirem novas habilidades, como permitir diferentes interações com o ambiente e com os animais que vivem no planeta Novo e renovar constantemente a experiência por uma duração otimizada, dosando habilmente seus diversos componentes.



Cada um dos dois heróis tem um ponto fraco: Moy é água. Lana terá que ajudá-lo a superar os obstáculos da água para continuar

Como qualquer aventura cinematográfica que se preze, Planet of Lana é um jogoAlternadamente cheio e vaziode jogabilidade emocionante e sequências de caminhada capazes de nos fazer adivinhar o passado e o presente de um mundo exuberante e verde, onde o homem parece mais um arco do que uma existência permanente, e com uma invasão ao estilo Guerra dos Mundos como pano de fundo para Lana e a caminhada contínua de Moy.