Starfield, muitos sites já decidiram dar classificações baixas para minar o Xbox, de acordo com Nick Baker

Muitos locais já decidirão o destino campo estelare decidiu dar-lhe notas baixasao menos segundo o jornalista Nick Baker, cofundador do site XboxEra, segundo o qual o objetivo é Desacreditar marca Xbox.

Baker, também conhecido como insider @shapeshal_nick, a quem devemos muitos vazamentos do Xbox, tocou no polêmico tópico durante um episódio recente do XboxEra Podcast, onde explicou que acredita que muitas publicações darão votos a Starfield entre 7 e 8,5 para sua geração. E atingiu a marca Xbox, que a opinião pública já havia condenado por tentar isso Aquisição da Activision Blizzard.

A tese é bastante polêmica e postula uma verdadeira conspiração contra a Microsoft por parte da imprensa especializada, ou pelo menos alguma forma de ódio contra a marca Xbox que pode levar muitos a subestimar os jogos que ela publica. Xbox Game Studios.

Deve-se dizer também que, se fosse esse o caso, seria muito fácil entender pelas reações do público. No caso de Starfield ser uma obra-prima e receber avaliações mais baixas do que merece, imaginamos que o sentimento geral em relação à imprensa não seria particularmente positivo. Afinal, ele fez acusações semelhantes sem fazer qualquer julgamento Não é bem verdade, pois pressupõe prevalência de má-fé.