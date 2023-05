O ator de Marvel’s Spider-Man 2, Miles Morales, parece estar insinuando um modo cooperativo

[Aggiornamento]A Insomniac Games negou a notícia, afirmando que Marvel’s Spider-Man 2 será uma aventura para um jogador. Portanto, a premissa do jogo cooperativo desaparece. Talvez o ator tenha sido simplesmente mal interpretado.

A notícia original:

Aparentemente Homem-Aranha 2 da Marvel incluirá um modo cooperativo: Nagy JeterAtor Miles Moralesdurante a sessão em que participou, antecipando as revelações nesse sentido que provavelmente chegarão na quarta-feira à noite.

Em resposta a uma pergunta direta de um fã, Jeter gaguejou que não sabia se o recurso foi anunciado oficialmente ou não no trailer do Homem-Aranha 2 da Marvel, mas ele praticamente insinuou isso. Haverá uma cooperativa.

Referindo-se a um personagem tóxico, que provavelmente será o principal vilão do novo episódio, o jovem ator disse que seria totalmente explorado, especialmente os simbiontes que “estariam em todos os lugares” dentro do roteiro. Suas palavras começam no minuto 5,00 do vídeo abaixo.

Isso não é tudo: Jeter também disse que Miles Morales se tornará mais experiente e consciente de suas habilidades em Marvel’s Spider-Man 2, Usando teias de aranha, por exemplo, de uma forma elegante Tanto em termos de balanço da teia quanto de luta.

Mais detalhes, como mencionado, certamente descobriremos durante o PlayStation Show anunciado há alguns dias, que será transmitido na noite de 24 de maio a partir das 22h00, horário italiano, e que você pode acompanhar ao vivo aqui no Multiplayer.it .