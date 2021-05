TV que estreia “The Revolution”: Veja como não pagar a taxa de licença da Rai

O televisão O futuro bate forte na porta dos italianos: a maneira como eles usam o software muda, e com isso as necessidades mudam. Muitos se perguntam por que continuam pagando a taxa de licenciamento da Rai, que, no entanto, está ligada à posse de TV, e não à exibição do canal. Existem vários truques para evitar o pagamento do imposto, mas há quem inove novos sistemas por usar TV apenas com conexão à Internet, sem conectar a uma antena.

Como Lorenzo Modena, um jovem empresário de Trentino trouxe ao mercado o que é na verdade um tablet do tamanho de um aparelho de TV e contém todos os aplicativos de vídeo mais usados ​​e permite que você trate a TV selecionando conteúdos de vez em quando sem ser pré-determinado de uma programação de TV. bem ali Revolução Ele permite que você se livre da taxa para sempre com o envio de uma licença específica à Receita: a lei, aliás, determina que o pagamento da taxa de rai só se aplica a quem possui equipamento com sintonizador de rádio. Pedimos ao Dr. Modena para explicar o que é.

Como funciona o dispositivo?

“Ele é, antes de mais nada, uma resposta a A. Eles mudaram Sobre como o conteúdo audiovisual é aproveitado pelas novas gerações, ou seja, não somos mais a geração que espera às 20h30 para assistir um filme e sim a Netflix, que quer conteúdo sob demanda, que faz uma pausa para beber cerveja e não há simultâneo senão assíncrono uso do conteúdo. Isso é o que descobrimos de clientes privados. “

E o que as empresas dizem em vez disso?

“Em termos de empresas, temos uma necessidade nova, que é a necessidade de um gadget de televisão na sala de conferências para apresentações e teleconferências e trabalho conjunto de documentos, é um hábito que existe, mas está se tornando cada vez mais comum. Nexiv é a resposta a essas duas perguntas. Necessidade Com um produto que permite que você use todos esses recursos, mas sem pagar por um serviço não utilizado, que é a taxa Rai.

Aqui, estávamos chegando lá: esta é a revolução, e é sobre a taxa de licença.

“Nem o particular, que está mais acostumado com o Netflix, e a empresa não precisam assistir rai da forma tradicional e, portanto, com a antena”.

Dessa forma, não há mais um sinal sem fio com cobrança de taxa. Como isso funciona exatamente?

“O legislação É muito claro, mesmo que haja muita confusão quando se trata de taxas, porque muitos acreditam que é um imposto sobre a posse, mas não é: em nosso site destacamos a legislação em detalhes (Aqui está o link para informaçõesListe todas as fontes e explique como o dispositivo funciona. Basicamente, a taxa Rai é ​​devida exclusivamente nos aparelhos com sintonizador de rádio e, portanto, com um aparelho eletrônico interno que permite a recepção de um sinal de televisão em forma de ondas de rádio. Não é o caso do nosso caso: assim como você não paga por smartphones, você não paga por projetores, telas, computadores e tablets, e nem paga por nossos aparelhos que não possuem sintonizador. É como um grande tablet de 43 polegadas.

Então, como funciona a sua TV de 43 polegadas? De onde vem o sinal?

“ Isso é interessante porque a TV, em sua versão original, é equipada com o sistema operacional Android: ela liga e fica de frente para a tela do aplicativo com todos os aplicativos que você está acostumado no tablet, depois Netflix, YouTube, Dazn, que incluirá todos os jogos da Série A a partir de um mês de setembro, já que este dispositivo será usado não só para pagar taxas, mas também para assistir futebol. E o sinal é o sinal de Internet, apenas Wi-Fi em casa e você pode acessá-lo por todo o mundo dos aplicativos. “

Quem é essa nova forma de usar a TV? Você está pensando em uma meta predeterminada ou está se dirigindo a todos em geral?

“ A primeira resposta que dei falou mais sobre isso: Millennials compram, ou seja, aqueles que assistem Netflix e YouTube e futebol no Dazn, as empresas compram porque, na verdade, a televisão não é usada para assistir rai, mas em uma sala de conferências é uma nova ferramenta de trabalho em conjunto e é feita também adquirida por expositores gerais que possuem essas telas com mensagens publicitárias ou informações em loop. Na verdade, além desses três tipos de clientes, após o lançamento do produto, eles também foram encomendados por Bed & Breakfasts em vez de farmacêuticos, os tipos de clientes em que não pensamos Nela, porque não pagar as taxas da RAI é algo que os italianos têm muita convicção. “

Em suma, esse dispositivo poderia se abrir para uma “revolução” na esfera digital?

“Como empresário, tenho outras empresas com as quais trabalho com o público: quero frisar que a nossa tentativa com o Nexiv não visa incentivar a má conduta porque a lei sempre foi clara, não é evasão. Sempre foi algo que já foi escrito, e assim como as taxas não são, Você é pago em um tablet, então também não paga em um tablet maior.

Qual é o preço do aparelho?

“No momento só temos o modelo de 43 polegadas e nos próximos meses também vamos oferecer modelos maiores. Este, até agora, está sendo vendido por 499 euros.”

Quais foram as primeiras reações que você recebeu desde o lançamento do produto no mercado?

Apenas quatro semanas se passaram e as respostas superaram nossas expectativas. “

Quer substituir a TV tradicional?

“É algo que vemos como uma mudança de paradigma no uso de conteúdo. Estou cada vez mais convencido de que a televisão convencional não faz mais sentido. passiva Conteúdos, somos uma geração que busca e escolhe conteúdos e não faz sentido até, em 2021, colocar antenas em telhados quando na verdade temos conexões de internet cada vez mais rápidas graças à banda larga que tem a grande vantagem de ser dois. forma enquanto a antena é unidirecional, Alguém é negativo recebendo conteúdo de outra pessoa da mesa. Nos próximos cinco ou dez anos, não haverá razão de existir. Em 10 anos, não teremos antenas nos telhados, e será uma maneira antiga de curtir o conteúdo e as pessoas estão cada vez mais se voltando para o uso sob demanda. Você escolhe o que quer e quando quer. “

Realisticamente, essa TV se tornará um mercado de massa ou mais um produto de nicho?

Boa pergunta: no momento, estamos aproveitando o momento em que somos os únicos no mercado italiano a oferecer um aparelho deste tipo, e então veremos. Nós, trivialmente, queremos apresentar uma solução para o problema, então que o serviço não é mais usado.

Em um nível técnico, quão tecnicamente avançada é esta TV?

“Oferecemos um painel 4K de alta qualidade na frequência de 60 Hz, recurso especialmente apreciado no mundo dos videogames, pois muitos podem através deste aparelho conectar Playstation e X-box ou baixá-lo gratuitamente da loja e com o controle remoto como é o caso do Wii, você joga Super Mario Kart por exemplo Característica É o Android que em sua versão original permite acessar uma grande variedade de aplicativos que transmitem conteúdo de vídeo, jogos, canais de informação e tudo o que você encontra no Android e na Google Play Store. Em termos de características encontra-se situado na faixa média e alta, e possui uma saída de áudio digital que o torna ideal para a sala de estar para ouvir música em alta qualidade. Finalmente, ele possui duas conexões HDMI e duas saídas USB.

Curiosidade: Nixev é um acrônimo para alguma coisa ou é apenas uma palavra inventada?

“É um nome completamente fantasioso além das regras clássicas de branding: free .com, o fato de não implicar vulgaridade e poder ser pronunciado em vários idiomas e pronúncia fonêmica, que é o efeito suave produzido por um ou mais sons de palavras que se encontram. “

Se esse tipo de dispositivo se espalhar como um incêndio, poderia a lei italiana mudar a lei para acabar com o não pagamento de taxas de rai, ou é impossível que isso aconteça?

“Um estado pode, por definição, alterar qualquer lei a qualquer momento, e não podemos fazer nenhuma promessa sobre isso. E é certo, do ponto de vista técnico, que o que estamos vendendo nada mais é do que um grande tablet: quando eles decidem que o rádio não é mais a base do sintonizador, todos os telefones são inteligentes, todos os tablets e todos os laptops de todos os italianos estão sujeitos ao pagamento de taxa de rai, ponto em que eu esperaria que os bourbons estivessem no campo. ”A forma de financiar informação estatal, cultura e excelentes motivos para pagar Claro, é excelente quando alguém está realmente aproveitando isso. Se a lei mudar, você terá que AlongarIndiretamente, também para toda uma série de aparelhos eletrônicos que são excluídos pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, que mencionamos explicitamente no site. Na verdade, diz que se não houver sintonizador de rádio, a taxa não será paga. “