Primeiro trailer de Lollipop Chainsaw RePOP revela data de lançamento no PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC

Segundo detalhes oficiais, o jogo será vendido por um preço US$ 49,99 O que presumimos será de 49,99 euros. Estará inicialmente disponível apenas em formato digital, com cópias físicas chegando em outubro, com mais informações a serem reveladas posteriormente. Em termos de tradução, a dublagem foi confirmada em inglês e japonês, enquanto os roteiros estarão disponíveis em vários idiomas, incluindo italiano.

Dragami Games finalmente exibiu o primeiro trailer e imagens do jogo Otário Motosserra RePOP um relançamento com gráficos atualizados para a ação zumbi baseada em fãs de Suda51 que foi publicado originalmente em 2012. Uma data de lançamento agendada para 2012 também foi anunciada. 25 de setembro sobre PS5, série Xbox .

Detalhes sobre a “nova edição”

O comunicado de imprensa oficial da Dragami Games afirma que Lollipop Chainsaw RePOP é um remake (embora já se tenha falado de uma remasterização) que será fiel ao espírito do jogo original, mas com uma série de melhorias na jogabilidade e no lado do conteúdo , bem como um departamento gráfico modernizado.

Em particular, a resolução do jogo foi aumentada para Full HD e os tempos de carregamento foram reduzidos. As ações com a motosserra da protagonista Juliette são aceleradas graças à mecânica Chained Hits, que aumenta a velocidade dos golpes encadeando vários ataques. Além disso, para acomodar o feedback dos jogadores, o tempo de tiro do Combo Action foi melhorado e o bloqueio automático e o disparo automático foram adicionados para o Chainsaw Blaster, que agora pode armazenar 99 munições.

Além disso, foi adicionado o ‘Modo RePOP’, que traz novos visuais exclusivos e coloridos no estilo pop art para efeitos de tiro e skins para Juliet’s Saw and Sword 30 fantasias para desbloquear, muito mais do que no jogo original, e quatro novas cores para o penteado do herói. Além disso, Juliet’s Room foi enriquecido com novos recursos que ainda não foram revelados, e um modo classificado “Time Attack” foi adicionado para os jogadores testarem.

O que você acha, o que você viu teve um impacto positivo em você? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.