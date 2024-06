Teste do Mazda MX-5 Roadster, dados técnicos, opiniões e dimensões 1.5 Exclusive-Line

feliz aniversário!

35 anos após o lançamento do antecessor e dez anos após o lançamento do modelo de última geração, aconteceu o ND, o pequeno Spider Mazda MX-5 Foi ligeiramente atualizado na carroceria compacta e arrojada, no sistema multimídia e nos equipamentos dos sistemas de segurança e auxílios à condução.

sem alteração Um conjunto de motores: Mais 1,5 132 cv para o carro do nosso teste (que também pode ser adquirido por 2.300 euros adicionais na versão RF, com Telhado em chapa metálica Dobrável em três partes em vez da parte de tecido). Mazda MX-5 Também está presente com motor 2.0 mais enérgico (52 cv podem ser sentidos mais em baixas e médias rotações). Se for o último que você está considerando, a boa notícia é oferecer um Diferencial autotravante Menos brusquidão na transferência do torque do motor para a roda com maior aderência no asfalto (a contra-direção no gerenciamento do chip de potência é um pouco menos exigente); O que é menos bom é que o carro continuará na lista na Itália Não por muito tempoporque a empresa não tem planos de atualizar a unidade de 184 cavalos para os regulamentos Euro 6e, que todos os carros a gasolina recém-registrados deverão aderir a partir de 1º de setembro de 2024.

Pequenas mudanças no exterior

Mudanças estéticas feitas por designers Mazda MX-5 Eles são minúsculos. No Antes A grelha muda ligeiramente, incorporando agora o sensor de radar para as ajudas eletrónicas à condução (entre outras coisas, estreia-se o sistema de manutenção de faixa) e as luzes diurnas LED, que ainda são constituídas por díodos, mas agora integradas nos faróis. em vez dos faróis. Entradas de ar em ambos os lados do para-choque. atrásPorém, os faróis foram alterados, com acabamento 3D especial e indicadores de direção em LED.

Agora tem uma tela maior

Na cabine Mazda MX-5 (Em geral o tipo de carro é bem-vindo, desde que não tenha mais de 185 cm de altura) A principal novidade é Sistema multimídia, que agora possui tela de 8,8 polegadas (anteriormente 7 polegadas) e inclui conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay; No entanto, apenas neste último caso a tela é clicável (em qualquer caso, você pode navegar entre os diferentes menus usando o botão apropriado roda No túnel entre os assentos). Os ponteiros redondos dos instrumentos e os números atrás deles também são novos e agora são mais fáceis de ler Volante Três raios. Este último, embora agradável e confortável de segurar, não possui ajuste de profundidade: quem é muito mais alto ou mais baixo que a média, também devido à faixa limitada de altura do assento, pode ter alguns problemas para obter um verdadeiro conforto.

Não é muito prático, mas bem feito

Embora tudo rígido, e Plástico Eu sou Qualidade E bem montado. No entanto, os compartimentos de arrumação são poucos e pequenos: não há bolsas nas portas nem bandeja no tablier, e no espaço por baixo do apoio de braços não há espaço nem para um pequeno smartphone; Se não quiser guardar tudo nos bolsos, a única solução é abrir a pequena porta na parede atrás dos bancos, que dá acesso a um compartimento inesperadamente profundo (duas outras portas, de difícil acesso, são criadas no mesma parede atrás dos encostos). o Caixa Ela só tem habilidade 130 litros E um formato um tanto irregular: para aproveitar o pouco espaço disponível, é melhor escolher bolsas macias.

Ele sabe como entreter você

Um novo recurso, começando com o modelo Exclusive Line de gama média do carro em nosso teste, é Modo de condução Essa casa está chamando Caminho DSC: Trata-se de uma calibração um pouco mais flexível que o ESP, para uso em pista, como o nome sugere: o controle eletrônico intervém mais tarde e somente se perceber que o motorista não está reagindo corretamente (contra-direção), o que dá uma emoção.Deslizamento controlado“. Portanto, pessoas mais experientes podem optar por desativar completamente o sistema de controle de estabilidade, dependendo de sua sensibilidade de direção (e de suas reações). Porém, mesmo pressionando totalmente o pedal do acelerador com as rodas giradas, é difícil causar perda de controle do veículo de forma incontrolável; o que deve ser observado, no mínimo, são as mudanças de direção mais rápidas em altas velocidades, onde o carro está, dada a velocidade. calibração em vez de suave Pela suspensão (surpreendentemente eficaz em “digerir” solavancos e buracos), ela tende a oscilar um pouco.

Um passeio que vale a pena ouvir

Deixe estar Orientação Seja o intercâmbio Eles trazem alegria aos atletas. Quanto ao primeiro, é por si só Rápido e precisoOs engenheiros da Mazda forneceram materiais de menor fricção para o rack e diferentes gerenciamentos eletrônicos; O resultado é um comando um pouco mais flexível ao “retornar” o volante após uma curva acentuada. A mudança, porém, é uma bela confirmação: o Curso curto Desde a alavancagem, a precisão das mudanças e o espaçamento entre as relações, que favorecem uma ótima condução, fazem do manual de seis velocidades do Mazda MX-5 um dos melhores do mercado. E falando sobre Prazer de dirigirgraças ao furo adicional feito na caixa do filtro de ar, o duto fechado pelo diafragma que liga o coletor de admissão ao habitáculo (presente desde o lançamento do MX-5 ND) agora torna o ronco mais atraente que o 1.5, que , embora não seja um motor de “corrida”, ele anda com boa energia antes mesmo da seção do conta-rotações onde dá o seu melhor, ou seja, de 5.000 a mais de 7.000 rpm.