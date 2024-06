O produtor de Assassin’s Creed Shadows respondeu às críticas de Elon Musk

“DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão, Ed.) está matando a arte”, escreveu o dono do Twitter, demonstrando isso Apoie as mesmas teses E legitimar isso em sua plataforma social: uma posição que afetou profundamente Kotey.

Na ocasião, Musk relançou um post de usuário apoiando a tese segundo a qual um samurai de ascendência africana foi escolhido como co-herói, em sua opinião em contraste com a realidade histórica do Japão feudal, apenas por questões conceituais. como Diversidade, equidade e inclusão .

Reação do fabricante

“Quando alguns jogadores culparam Assassin’s Creed Shadows pelo papel de Yasuke”, Musk tuitou Gerou sentimentos dentro de mim“E a primeira coisa que quis fazer foi voltar ao X que apaguei e responder”, explicou o produtor.

“Mas parei, tenho um aplicativo de mindfulness no meu celular, então tentei usá-lo para explorar os sentimentos que o tweet gerou. Elon está simplesmente alimentando o ódio. “Eu tinha muitas respostas não tão legais em minha mente.”

No entanto, a Coty percebeu que responder a Musk naquele momento não teria ajudado a causa. “Certamente atacar alguém como Elon não teria me permitido convencer as pessoas do nosso ponto de vista como equipe. Yasuke está muito ligado à história da franquia Como fazemos nossas escolhas?”

O produtor continuou: “O que Musk está falando não é sobre o jogo que estamos fazendo”. “As pessoas terão que vivenciar isso para entender o que acontece a seguir Os primeiros onze minutos e quarenta e sete segundos “Eles não ficarão convencidos com o que fizermos, podemos conversar sobre isso.”

Por que este momento específico? “Assisti novamente ao jogo recentemente e pensei: ‘A resposta está aqui!’ Só posso esperar que os usuários mantenham a mente aberta e vejam o jogo como ele é: um capítulo de Assassin’s Creed, acredito O melhor que já fizemos“.