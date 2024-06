Novo iPad Air 2024 de 11 polegadas, 128 SIM, 19% de desconto

A próxima geração do iPad Air acaba de ser lançada e já está com desconto. E não estamos falando apenas do modelo de 11 polegadas e 128 GB Que custa 659 euros, que é o melhor preço que vimos. Mas também para a versão celular que vem Oferta com desconto de 19% até 719 euros.

O iPad Air 2024 é muito semelhante ao lançado há dois anos, mas com três exceções notáveis

Processador M2

A câmara anterior está localizada no lado longo

Compatibilidade com Apple Pencil Pro

Os mais importantes, mais do que o processador, que certamente é mais rápido, mas não muda muito as coisas mesmo quando leva os aplicativos gráficos ao limite, são a câmera e a capacidade de usar o Apple Pencil.

A câmera permite que você use (como vimos em outro lugar) o iPad horizontalmente, como normalmente seria segurado quando usado em videoconferência. O efeito é mais natural e agradável do que colocar a câmera no lado pequeno.

O Apple Pencil Pro possui vários novos recursos, incluindo um gesto de toque que permite acessar um novo menu para selecionar ferramentas, feedback tátil, um giroscópio que simula a direção das cerdas e suporte FindMy.

O iPad Air de 719€ com desconto de 19% é o que tem celular. A poupança é de 170 euros. Lembramos que 719 euros é o preço do modelo sem rede celular.

Se você quiser o aparelho sem celular, graças à Amazon, O desconto é de 8% e você paga 659 eurosEm vez de 719 euros na realidade.

Lembramos que a Amazon oferece pagamento em cincox sem juros.