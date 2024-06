O Honor 200 Pro é um smartphone que joga (quase) todas as cartas com a qualidade das fotos que a sua câmara consegue tirar, fruto de uma prestigiada colaboração com um estúdio fotográfico parisiense.

Análise do Honor 200 Pro Honor 200 Pro é um dos três smartphones da família, que se diferenciam em equipamentos tecnológicos e preço; O modelo que mais se diferencia é o modelo mais barato, que também possui um design completamente diferenciado e equipamentos mais leves. Estamos usando o Honor 200 Pro há algumas semanas e ficamos agradavelmente surpresos com sua qualidade de imagem; Porém, outros detalhes, se excluirmos a bateria, são bastante comuns e esta avaliação gera algumas dúvidas sobre o posicionamento de preço.

vanguarda Retratos excepcionais

Vida útil da bateria

Leve contra Design questionável

Preço muito alto

Design e especificações técnicas voto: 7 O design do Honor 200 Pro reúne o legado do modelo anterior, com o qual revisa a aparência da câmara fotográfica principal, que antes era dividida em dois blocos circulares, mas hoje consiste em um único bloco oval. Este é um item completamente subjetivo e muito difícil de avaliar, mas com toda a honestidade nos deixou coçando a cabeça. A ideia de Honor era assumir as formas simétricas de um edifício de Barcelona, ​​​​e o resultado é uma massa oval com moldura prateada, que pelo contrário parece completamente assimétrica. Em nossa opinião, entre as vantagens do Honor 200 Pro não podemos elencar a qualidade das suas formas, mas por outro lado temos muitos elementos interessantes, como Seu peso é inferior a 200 gramas E a Tela OLED de 6,78 polegadascom fluidez notável e brilho máximo impressionante. No entanto, o brilho médio é bastante normal, o que está em linha com muitos outros produtos de gama média no mercado. A taxa de atualização é ajustada em 3 etapas diferentes: Movendo, alto E padrão. Na prática, são 60 Hz, 120 Hz ou um modo que muda de um nível para outro dependendo de como você usa o telefone. O ecrã é “semicurvo”, com uma estrutura totalmente simétrica com a parte traseira, que pode ser em três cores diferentes, tentamos a cor mais “natural”, um preto mate que tem a grande vantagem de não captar impressões digitais. O corpo do Honor 200 Pro está equipado com Certificação IP65Para resistir à água e ao pó: está presente Dois alto-falantes estéreoque produz sons em um volume que pode ser muito alto. READ Teste de estrada e análises do novo Hyundai Tucson, o SUV mais vendido da Europa com muitas características distintas A ficha técnica do Honor 200 Pro inclui então um Sensor infravermelho Para substituir controles remotos e Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6,eu’NFC E compatibilidade com diferentes sistemas de posicionamento. No geral, é uma boa ficha técnica, típica dos smartphones intermediários disponíveis no mercado.

Hardware e desempenho voto: 7 O hardware principal do Honor 200 Pro está em bom nível: Processador Qualcomm Snapdragon 8s de terceira geração Está entre os melhores que podemos encontrar hoje, enquanto a alocação de memória é igualmente boa 12 GB de RAM E 512 GB de memória interna. São excelentes detalhes que garantem um bom desempenho: para maior precisão, confirmamos que em outros mercados você pode acessar 16 GB de RAM e até 1 TB de memória interna. Então, excelente ficha técnica, mas vale lembrar que Poco F6 Oferece o mesmo processador por 499 euros, 30% menos que o posicionamento oficial do Honor 200 Pro, o que é uma referência importante para poder avaliar adequadamente o seu preço.



Se falarmos sobre CâmeraO Honor 200 Pro pode realmente competir com qualquer pessoa, não apenas em retratos, mas também na qualidade geral das fotos, incluindo fotos noturnas. Existem 3 sensores diferentes e Câmera principal de 50 megapixelsEle Ela Zoom de 50MP Com zoom óptico de 2,5 f Grande angular de 12 MP. Porém, comecemos pela proposta principal, que são as fotos tiradas em modo retrato, que são fruto da colaboração com lo Studio Harcourt Paris é especializada em fotografia de retratos e ao longo dos anos produziu imagens icônicas dos grandes heróis do entretenimento, especialmente do cinema. lá 3 cenários diferentes Isso pode ser usado, clássico, cor E vibrante. Os dois primeiros indicam que a filmagem foi capturada Modo 5:4que é o mesmo que o Studio Harcourt utiliza em seu trabalho, enquanto este filma no tamanho original do sensor, ou seja, 4:3. O resultado da foto é excepcional, mesmo com zoom ativo, com o assunto completamente isolado do resto e um maravilhoso efeito de desfoque de fundo. Mas o que mais surpreende é sobretudo a interpretação das sombras e, em geral, a leitura da luz, que é sempre muito precisa. O único problema que ocorreu durante os testes foi que ao utilizar o zoom para retratos, escolhendo a versão 2,5X, às vezes o fundo não apresentava o desfoque correto, o que com certeza é um bug que precisa ser corrigido. READ Nvidia e GeForce RTX 4080 são um problema: não vendem - Multiplayer.it Mas não se trata apenas de retratos, as fotos são geralmente notáveis, em todas as condições fotográficas, mesmo à noite. A única câmera que pode não estar no topo é a câmera grande angular, que produz imagens “normais”, principalmente no modo Noite, quando tende a produzir resultados levemente “suaves”. Porém, a câmera principal e o zoom no modo Noite garantem resultados “sólidos” e de boa qualidade, às vezes com as luzes um pouco superexpostas, mas ainda assim boas. Os vídeos também são de boa qualidade com excelente estabilidade. Se quisermos procurar erros clássicos, talvez possamos recorrer aos filtros que o Honor 200 Pro oferece ao usar o modo “Retrato”: o filtro “Natural” dá cores levemente desbotadas, e aquele chamado “Original” também satura ligeiramente. excelenteem vez de, Resultados da câmera frontal, mesmo no modo retrato. É uma pena que não haja foco automático, isso teria sido a cereja do bolo.

lá Bateria É outro ponto forte do Honor 200 Pro, graças à escolha de uma bateria Carbon Silicon, também chamada de “alta densidade”, graças à qual fica localizada no espaço normalmente utilizado para uma bateria de 5.000 mAh. 5.200mAhcapaz de excelente desempenho. Porém, o desempenho em campo é conservador, apesar de possuir uma bateria muito grande, e os resultados automatizados atestam uma duração semelhante à de muitos produtos concorrentes; Alguns até funcionam melhor, por exemplo Motorola Edge 50 Ultraque alcança melhores resultados com uma capacidade muito menor. Honor 200 Pro pode se orgulhar de Carregamento de 100 W, permitindo ir de 0 a 100% em pouco mais de 40 minutos, mas você precisa de um carregador “especial”, que não está incluso no pacote. E aí também Carregamento sem fio de 66 W.



Honra 200 Pró Funciona graças ao sistema operacional Magia OS 8Baseado em Andróide 14: A interface do usuário e as funções são iguais às de outros modelos da mesma empresa no mercado e não há inovações específicas. Estamos a falar de um software que depois de algum tempo ainda (nos gráficos) muito parecido com o da Huawei, e portanto familiar aos utilizadores de ambas as marcas, uma garantia para quem não gosta de mudar muito e quer segurança em saber onde encontrar as diferentes opções. READ O assunto apareceu em um videoclipe incrível intitulado Nerd4.life O software não permite muitas inovações relacionadas à IA, mas permite Perfeitamente compatível com GêmeosTanto é que ao ativar o Google Assistant sugere-se adotar o modelo generativo Gemini. Existem algumas funções especiais do Honor, como a possibilidade de conectar com muita facilidade todos os dispositivos da marca, desde tablets até computadores. De seu irmão mais velho Honra Mágica 6 Pro Também herda a função Portal mágicoPara transferir facilmente imagens de um aplicativo para outro.