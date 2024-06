Adobe está tentando acalmar a revolta dos clientes

Protestos furiosos após a mudança nos termos de serviço dos aplicativos da Adobe tiveram algum impacto: a empresa de San Jose mudou as regras e eliminou a possibilidade de ver seu conteúdo, como esperado anteriormente, usado para treinar inteligência artificial.

Você conhece a história: os termos de uso de programas como o Photoshop foram diversificados com mudanças, incluindo uma sob a qual a Adobe pode “acessar conteúdo com sistemas manuais e automatizados, por exemplo, para revisar conteúdo”.

Para usuários preocupados com a possibilidade de a Adobe ver seu conteúdo (incluindo, por exemplo, trabalhos encomendados por clientes após assinatura de acordos de confidencialidade), a empresa de software respondeu em 6 de junho indicando que não tem intenção de explorar conteúdo gerado por usuários em seu site. modelos generativos e que ele nunca “possuirá a propriedade do trabalho do cliente”.

O esclarecimento não ajudou muito, pois alguns usuários da Adobe relataram que imagens indicando o trabalho realizado na plataforma foram encontradas em modelos de IA como o Firefly.

Portanto, na segunda-feira, 10 de junho, a Adobe publicou um novo post destacando a necessidade de esclarecer a linguagem utilizada nos termos de serviço, explicando que consultará alguns clientes antes de fazer as alterações que serão anunciadas no dia 18 de junho.

Especialmente no blog da Adobe, sim Lei“Nossos Termos de Serviço atualizados, que serão divulgados na próxima semana, serão mais precisos, limitados apenas às atividades com as quais lidamos agora e no futuro próximo, e usarão linguagem e exemplos mais simples para ajudar os clientes a entender o que isso significa e por quê. eles são referidos.”

Portanto, os novos Termos de Serviços que entrarão em vigor a partir de 18 de junho deverão definir com mais clareza as restrições ao uso do Conteúdo do Usuário.

No entanto, David Wadhwani, chefe de mídia digital da Adobe, diz que a empresa nunca treinou modelos de IA no trabalho de seus clientes, nunca reivindicou a propriedade de suas criações e nunca permitiu acesso aos seus dados além do que é legalmente exigido. .

