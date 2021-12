Telescópios apontados para Leonard, o cometa do Natal – espaço e astronomia

É a busca pela “foto perfeita” de Leonard, o cometa do Natal. Após um aumento inesperado no brilho ocorrido em 20 de dezembro, os telescópios espaciais e terrestres estão competindo para registrar o corpo celeste em sua corrida em direção ao sol, que se ‘tocará’ em 3 de janeiro a uma distância de cerca de 90 milhões de km.

As imagens mais impressionantes são as capturadas pela NASA e pela sonda Solar Orbiter da ESA: uma sequência animada mostra o cometa Leonard (com suas caudas de gás e poeira) cruzando seu campo de visão diagonalmente, com um caminho que mostra a Via Láctea ao fundo e os planetas Vênus e Mercúrio como pontos brilhantes móveis no canto superior direito.

Fotos igualmente incríveis são postadas nas redes sociais por amadores do hemisfério sul, que nessas noites têm a oportunidade de ver o cometa a olho nu. “Do hemisfério norte, a visão não é mais rápida”, explica o astrofísico Gianluca Massi, diretor científico do Projeto Telescópio Virtual. “O cometa pode ser tecnicamente observado no sudoeste por um curto período após o pôr do sol, mas está muito baixo no horizonte e se põe rapidamente. Você pode tentar com binóculos, desde que o horizonte esteja livre de obstruções.” A dificuldade do projeto não é de todo desencorajada, há vários amadores italianos que postam suas imagens no arquivo do Flickr dedicado ao cometa pelo Instituto Nacional de Astrofísica (Inaf).

O cometa C / 2021 A1 (Leonard), já reconhecido como o mais brilhante de 2021, foi descoberto em 3 de janeiro pelo astrônomo Gregory J. Leonard em imagens tiradas pelo Observatório Mount Lemon, no Arizona. Este corpo celeste, com cerca de um quilômetro de diâmetro, é um amontoado de poeira, rocha e gelo em direção ao Sol: atingirá sua distância mínima (periélio) em 3 de janeiro próximo e, se sobreviver a este encontro próximo, continuará a funcionar fora de ordem sistema solar para o espaço interestelar.