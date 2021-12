Jogos Xbox Series X anunciados | Free S – Nerd4.life

eu Jogos com ouro A partir de Janeiro de 2022, ou eu Jogos grátis para Xbox Series X | S e Xbox One Para assinantes Live Gold e Game Pass Ultimate, foi anunciado pela Microsoft através das páginas Xbox Wire. No próximo mês, você pode baixar gratuitamente Aground, NeuroVoider, Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene.

Aqui está a lista completa de Games with Gold em janeiro de 2022 e as datas em que estarão disponíveis para os assinantes do serviço:

No final, então, os jogos revelados por um vazamento nas últimas horas são confirmados. O anúncio da Microsoft acompanhado é inevitável Trailer de um filme Que apresenta os novos jogos gratuitos da Games With Gold no próximo mês, que você pode desfrutar acima.

NeuroFuider É um atirador de 2 stick com elementos de RPG situado em um mundo futurista eletrônico onde mentes vagam atirando em robôs malvados com lançadores de mísseis nucleares. Terra É uma sobrevivência de rolagem 2D em que teremos que retornar às glórias da humanidade a partir dos fundamentos da civilização.

Radiant Silvergun É um jogo de tiro vertical de cima para baixo, onde jogamos como um piloto espacial enviado de volta no tempo para evitar uma catástrofe que destruirá a Terra. no fim, Gene Infinito de Invasores Espaciais É um remake do lendário shooter, com um sistema de controle renovado, novos estágios, power-ups e funções.

O que você acha do Xbox Series X | Jogos S e Xbox One com ouro em janeiro de 2022? Deixe-nos saber nos comentários.