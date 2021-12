Uma falha (?) Em Warzone: armas de nível 70 (com todos os acessórios desbloqueados) com um único tiro na cabeça

Zona de guerra de Verdansk Apenas duas semanas depois de dizer adeus Verdansk As primeiras mensagens começaram a aparecer na comunidade de jogadores nostálgicos que querem voltar ao famoso mapa do Leste Europeu.

Vários problemas foram registrados em cratera vulcânica Nos últimos 10 dias: De travamentos frequentes (ligeiramente relatados por todos os dispositivos) aos aborrecimentos agora conhecidos que têm caracterizado as sessões de jogadores de console, o primeiro capítulo de Pacífico Ele definitivamente não estava entre os melhores da franquia bacalhau.

Então, decepções reais juntaram-se aos problemas / bugs, como no caso de falha na atualização campo de visão modificável Para consoles (uma atualização prometida pelos desenvolvedores, sobre a qual nada se sabe até o momento) e, portanto, o clima na comunidade claramente não é o melhor.

O último bug relatado ontem à noite, preocupações por exemplo de postos de gasolina espalhados no mapa, foi identificado. Como se sabe, as lojas são parte essencial dos games in battle royale, pois possuem upgrades e equipamentos tão necessários para que possamos ter esperança de vencer o jogo.

Então, obviamente, se as lojas não funcionam bem para os jogadores, pode se tornar um problema quase intratável, além de ser francamente frustrante.

Infelizmente, no entanto, temos que relatar que os jogadores de console (também neste caso) confirmaram paradas repentinas, picos de lag de até 5/10 segundos e até mesmo desconexões instantâneas ao interagir com uma estação de compra.

No momento, os desenvolvedores não disseram nada a respeito, mas dada a gravidade do problema, temos certeza que eles vão resolver em muito pouco tempo.

A respeito disso cratera vulcânica E/cratera vulcânica número Deve ser dito que os residentes zona de guerra Ela parece ter gostado do novo mapa, embora continuasse profundamente apaixonada por ele Verdansk.

Certamente também devido aos muitos problemas nos últimos dias, as reações dos jogadores sem dúvida aumentaram para voltar também Verdansk na lista de reprodução zona de guerra, na verdade perguntando sobre a possibilidade de poder jogar em ambos os mapas à vontade.

Quanto tempo cratera vulcânica Muito legal, uma parte do músico ainda desejava desesperadamente ser capaz de se lançar na nota Verdansk (Onde os problemas não estiveram ausentes … não queremos correr o risco de passar por nós com memória curta).

Em um ponto como este, por exemplo, quando alguns jogadores relataram problemas e bugs nas sessões cratera vulcânica, ‘segunda opção’ estará disponível (Novo nascimento Muito pequeno para ser avaliado como uma alternativa ao BR clássico) para todos, mesmo para aqueles que não gostaram de atualizações Pacífico.

Problema dos testadores de qualidade da Activision

Embora nos tenhamos encontrado talvez no momento mais sensível da história zona de guerraOnde todos os dias surge um novo problema enorme que perturba as sessões de jogo, parece que agora Corvo negro Programação Eles não precisam muito dos testadores de qualidade, pois mesmo estando agora no décimo sétimo dia da greve desta equipe, a direção da empresa ainda não se adaptou à resposta.

O protesto nasceu no início de dezembro, quando Corvo negro Ele decidiu demitir alguns trabalhadores do setor de garantia de qualidade após prometer-lhes um aumento em seus salários …

Só temos que “esperar”, esperando que as novas atualizações que estão por vir (começando com o patch à tarde) sejam úteis para melhorar a situação em zona de guerra.

Já estamos em greve há quase 17 dias, sem resposta à nossa demanda: os demitidos da Raven QA devem ser reintegrados. Em breve começaremos nossas férias remuneradas (pelas quais os trabalhadores organizados lutaram). – ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (ABetterABK) 22 de dezembro de 2021

O que você acha da comunidade? A discussão, como sempre, está aberta!

