Compre já o Alfa Romeo dos seus sonhos: incentivo de mais de 10.000€ | A oportunidade é agora

A produtora está se fortalecendo e proporcionando grande satisfação aos seus antigos e novos clientes.

por alguns anosAlfa Romeo Tem estado na bancada, oferecendo poucas inovações ao mercado automobilístico. No entanto, a empresa começou a mudar a sua abordagem e a passar para a quarta abordagem. Esta ascensão dele também foi confirmada antes CEO Do fabricante, isso é Aprenda Jean-Philippe.

Foi decidido que o fabricante do cobra vou colocar no mercado Pelo menos um novo modelo de carro de 2024 a 2030. por agora, 2023 Acabou sendo (e ainda é) bastante genérico frutífero E lucrativo para a Alfa Romeo. Isso é evidenciado pelos dados de vendas registrados no ano corrente.

No primeiro semestre um nível globalo gravações aumentado por 57% Em comparação com o ano passado, comEuropa Dirigindo de cima de um +100%. Em particular, as regiões com maior número de registos são:Itáliao França e a Alemanha direto com +131%, +123% E +116%. No momento, o modelo mais popular é tonal Que, de fato, ocupa o primeiro lugar entre SUV C Premium.

Tonale atingiu uma aposta 6%, com o paiMais de 12.000 registros no acumulado do ano. e números pares Alfa Romeo Stelvio Eles nunca decepcionam e provam ser os líderes do setor SUV Dcom um aumento 12%em um mês Julho de 2023. No mundo, os países mais ativos da Alfa Romeo são Bélgica, Holanda, Alemanha E Portugalrespectivamente com +211%, +210%, +108% E +40%.

Serão utilizados dois modelos elétricos inovadores

Formulários Júlia E Stelvio O que vimos nos últimos meses dirá Adeus entre 2025 e 2026 para substituí-lo Carros totalmente elétricos. Mas as suas ofertas conquistaram os corações de muitos compradores de todo o mundo. O Stelvio foi concebido para gerir o processo de reboque, garantindo o máximo resultado em termos de eficiência, desempenho e segurança.

A directiva está em conformidade com Transmissão automática ZF de 8 velocidades. Além disso, o Stelvio possui diferentes sistemas Assistente de assistência ao co-piloto para Condução autônoma de nível 2. Todos os modelos Alfa Romeo Stelvio estarão disponíveis numa única versão Tração traseira, diesel de 160 cv Junto com motores Gasolina com 280 cv E Diesel de 210 cavalos com tração nas quatro rodas.

Super bônus oferecido pelo fabricante

em um mês Agosto um está disponível promoção Em todos os modelos Alfa Romeo diesel e, portanto, também em Stelvio turbodiesel 210 cv. O preço de tabela é 65.650 eurosmas o programa em questão deixa cair para 57.892 eurossem Ecobonus ou qualquer outra obrigação de troca ou sucata.

para’Progredindo O devido é igual 11.060 euros e a Taxas mensais Eu sou 35 por três anos a partir de 490 EUR com TAN 6,99% e APR 7,78%. O pagamento final é 40.604 euros. identificação por um ano, Seguro de pneus e aPrêmio de cuidado estendido por um ano. Ao final de 36 meses, O cliente terá que decidir se paga a última parcela ou devolve o aparelho.