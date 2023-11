Xbox Game Pass: 10 novos jogos chegarão em dezembro, segundo um conhecido vazador

Além destes dez títulos estão os dois títulos que apareceram hoje repentinamente no catálogo do Game Pass, nomeadamente O resto: das cinzas e o resto 2 definitivamente fazendo uma atualização rica para o próximo mês também.

O favor Vazamento BelBil Con que geralmente é muito confiável, revelou uma listagem no site Dealabs.com 10 novos jogos viria para Dezembro de 2023 No catálogo Passe de Jogo Xbox Aguardando o anúncio oficial da Microsoft, que deve chegar dentro de alguns dias.

Duas novas adições também são para Game Pass Core

Se confirmado, Far Cry 6 com certeza será um dos maiores jogos que chegarão ao Game Pass em dezembro

Na ausência de datas, não sabemos se todos esses endereços deveriam ser adicionados a um arquivo Primeira onda Ou através das tradicionais parcelas mensais, mas aguardamos comunicações oficiais da Microsoft a esse respeito.

Além dos remanescentes que já informamos e que já estão disponíveis hoje, de particular interesse são Far Cry 6, Goat Simulator 3 e Rise of the Tomb Raider, enquanto já sabíamos da chegada de SteamWorld Build e Agents the Storm. Os únicos dois jogos previamente confirmados para o próximo mês.

O vazador também relata que o Catálogo Passe de jogo básico do Xbox Serão enriquecidos com a chegada de Chivalry 2 e do serviço de entrega absolutamente fiável, mas ainda não sabemos se irão substituir dois jogos que serão portanto removidos ou simplesmente serão adicionados aos 25 jogos já existentes no catálogo principal.