O Aston Martin Vantage é ainda mais desagradável

Nunca há muito poder – A configuração do motor dianteiro e da tração traseira é novamente a receita perfeita para o novo motor Aston Martin Vantagemredesenhando o modelo lançado pela empresa inglesa em 2018, que começará a ser entregue no segundo trimestre de 2024. A primeira novidade está localizada sob o capô dianteiro, onde V8 Um motor biturbo de 4 litros foi trazido 665 cv De poder e 800 Nm de torque, ou seja, 155 cv e 115 Nm a mais que o modelo anterior, com um aumento de 30 e 15%, respectivamente. O motor é combinado com um Caixa de velocidades automática ZF de 8 velocidades. O cupê inglês atinge agora uma velocidade de 325 km/h e acelera de 0 a 60 mph (96,5 km/h) em 3,4 segundos graças a um novo sistema de controle de lançamento.

Configuração aprimorada – Para se adaptar ao aumento de desempenho e estruturaAston Martin Vantagem Foi melhorado com Comente Distribuição de peso avançada e 50:50. Entre as mudanças encontramos uma travessa dianteira redesenhada que se move para trás para aumentar a rigidez no ponto de montagem da suspensão dianteira de duplo braço triangular. Resposta Orientação A aderência dianteira também foi melhorada graças aos novos pneus Michelin Pilot Sport S 5 no tamanho 275/35 R21 na frente e 325/30 R21 na traseira, projetados especificamente para o Vantage. Sistema de controle Dinâmica do veículo Retira informações de vários sensores do carro e do motorista para construir uma imagem detalhada do que o carro está fazendo e aplica isso ao gerenciamento do sistema ESP. A partir destas informações, e comparando-as com parâmetros integrados de estimativa da dinâmica do veículo, o sistema ESP controla a condução, o comportamento e a direção para otimizar a resposta e o comportamento do veículo na estrada e na pista.

Mais músculos – Esteticamente novo Aston Martin Vantagem Possui corpo 30mm mais largo e aparência mais musculosa, destacada por um Antes redesenhando Com grade 38% maior, permitindo que mais ar chegue ao V8. Eles também são novos Faróis Matriz de LED com luzes diurnas integradas. Espelhos retrovisores sem moldura e maçanetas são novidades no Vantage, enquanto um para-choque traseiro mais largo com entradas de ar laterais e Estações de exaustão Quádruplo, completa o design que não deixa ninguém indiferente.

O luxo da cabine – LamCompartimento do passageiro SubordinarAston Martin Vantagem Foi redesenhado e agora pode contar com um Novo painel É muito parecido com seu irmão mais velho, o DB12. Também aumenta a qualidade devido ao uso Materiais preciosos E a tecnologia está dando um salto. A beleza funcional e a qualidade tátil levaram os designers a projetar elementos como as finas saídas de ar e a tela de infoentretenimento de 10,25 polegadas integrada na série. Chaves físicas Na parte inferior do console central. O couro Bridge of Weir costurado à mão visa criar um espaço acolhedor e confortável, enquanto a posição de condução segura e os bancos desportivos visam proporcionar prazer em qualquer tipo de viagem.