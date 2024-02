O Audi RS 6 GT, agora verdadeiramente deslumbrante

Nunca diga nunca. RS 6 surpreende novamente. Achamos que o flash mais recente em campo era a versão de desempenho mais recente e, em vez disso, são homens Audi EsporteEles estavam trabalhando GT. É uma abreviatura simbólica por si só, escondendo uma versão de edição limitada do carro superfamiliar. Como veremos mais tarde, não é mais extremo do que o desempenho mencionado acima, ou pelo menos não possui variantes no título motor. Mas pode ter um desempenho melhor em “dinâmica de condução”. Isto está claramente no papel, porque terá de ser testado na estrada para verificar a “qualidade” das novas alterações em termos de chassis e transmissão.

O poder do passado

Antes de entrar nos detalhes técnicos, fica claro pelas imagens que uma série de mudanças ocorreram no nível estético. Se você escolher na cor Arcona BrancoEntão você vai perceber como é uma homenagem em todos os sentidos ao lendário Audi 90 que participou do campeonato IMSA. Existem outras cores “embrulhadas” em cores mais sóbrias como o cinza e o preto, além de cores mais tradicionais que não trazem nenhum detalhe gráfico da carroceria. E se você gosta de rodas de liga leve brancas, saiba que elas só estão disponíveis na já citada cor Arcona White.

Não importa a cor, ele tem um diâmetro de 22 polegadas e cabe Novos pneus Continental “Sport Contact 7” tamanho 285/30 R22. Há também um novo spoiler traseiro e, no geral, o carro parece mais massivo e esportivo, realmente focado na pista. Os emblemas GT estão espalhados pela carroceria e a bordo. O novo alto-falante é inspirado no mundo do automobilismo.

Preto, cinza e vermelho tornaram-se campeões dentro e fora do habitáculo. A vida a bordo, além da costura vermelha e dos detalhes gráficos do GT, segue a mesma dinâmica do carro Rs 6. O espaço é o de uma verdadeira perua, mas o banco traseiro foi projetado para acomodar melhor duas pessoas. E se você tiver bagagem de teto, lembre-se de que os trilhos do teto desapareceram nesta versão do esportivo Audi Sport.

Certeza no desempenho

Partindo do pressuposto de que o RS 6 GT conta com expertise em desempenho em termos de soluções técnicas, ele evoluiu em termos de configuração. A estrutura permanece inalterada, ou seja, múltiplos links na frente e também atrás, pois são estes os elementos que se destacam. Embora você possa equipar o RS 6 GT com a suspensão esportiva RS plus com Dynamic Ride Control (DRC) ou a suspensão pneumática adaptativa RS, ele vem com uma suspensão ajustável como padrão. Na verdade, existem molas mais rígidas, Amortecedores triplo ajustáveis ​​e estabilizadores mais rígidos (30% mais dianteiros e 80% mais traseiros).Alguns cliques e você é um animal pronto para a pista.

Notícias então na frente Diferencial esportivo traseiro, um elemento de veneziana controlado eletronicamente. Não difere do resto do grupo do ponto de vista mecânico, mas sim do ponto de vista da gestão eletrônica. Os caras da Audi Sport trabalharam para tornar o carro mais “ágil” na traseira nos modos de direção esportivos.

Se isso não bastasse para despertar seu interesse, saiba que o RS 6, graças aos Performance Services, passa de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e 0 a 200 em 11,5 segundos. Afinal, o V8 biturbo produz sempre 630 cv e 850 Nm de torque. Agora que você está tentado, saiba também que dos 660 modelos destinados ao mercado global, mais de 40 serão reservados para a Itália. Mas o preço inicial está aí 250.000 euro.