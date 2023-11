Portas que vão de parede podem ser abertas sem puxador: a última fronteira da carpintaria moderna

É incrível como a inovação nunca deixa de nos surpreender: são portas fluidas, fáceis de abrir e práticas.

O sector do design de interiores está a evoluir a uma velocidade verdadeiramente tremenda, tanto em termos de investigação tecnológica como de empregos. Na verdade, quando se trata da necessidade de criar soluções para os nossos interiores capazes de aliar funcionalidade e estética, a investigação exige muito esforço.

Projeto de espaço Requer uma compreensão profunda de sua natureza, mas ao mesmo tempo de quem irá habitar. Não é apenas uma questão de gosto e estilo, é uma combinação de muitos fatores que tornam o resultado final verdadeiramente único e pessoal.

Uma das fronteiras mais percorridas nos últimos tempos, em termos de investigação, em termos de espaços interiores, É sobre as portas. Somente nos últimos anos, Mudou sua aparência e se tornou um elemento de design Em formas verdadeiramente distintas. Se inicialmente a porta foi escolhida apenas com base na sua função, hoje ela se tornou uma verdadeira obra-prima, capaz de se tornar protagonista do ambiente.

Em particular, As portas prolongam-se até à parede, criando uma grande continuidade entre o elemento estrutural e a abertura. A fronteira final da carpintaria é A porta embutida abre sem maçanetaUma verdadeira jóia capaz de tornar a nossa casa incrível.

Portas que se estendem até a parede sem puxadores: é assim que funciona

As portas de parede conquistaram verdadeiramente a admiração de todos, sobretudo pela sua elegância, mas também pela sua funcionalidade superior. Porém, nunca imaginamos que a carpintaria os tornasse mais incríveis. Porém, hoje é possível ter portas que se estendem até a parede e podem ser abertas sem maçaneta.

Na verdade é sobre Portas com puxador retrátil Que, portanto, não possuem alça.

Para usá-lo, Basta inserir o dedo na bandeja ou aplicar pressãoE a. Esta é uma inovação muito legal, que torna essas portas ainda mais simples em seu design. Na verdade, o objetivo inicial com que nasceram era ficar invisível na parede, mas ter a alça significa interromper de alguma forma essa continuidade.

Para todos que querem Criando um efeito surpreendente e a ideia de desaparecer, este tipo de porta é verdadeiramente perfeita. É importante notar que o design combinado com a inovação tecnológica pode criar uma forma de arte moderna verdadeiramente impressionante.