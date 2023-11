Gesso cartonado na sala: como transformar uma parede simples em uma parede com gavetas de madeira

Se você quiser fazer algumas alterações nas paredes da sua casa, veja como usar o drywall a seu favor.

Dar forma aos nossos espaços interiores é um processo que pode ser muito complexo.

Quando decidimos fazer você mesmo, na verdade, Há uma série de obstáculos que nos desafiarão Na criação do nosso ambiente. Primeiro, processe Configuração de espaçode tal forma que Torne-o geométrico de acordo com o resultado final O que queremos alcançar não é nada fácil. Devemos lidar com as linhas, o jogo de sólidos e vazios no espaço que temos à nossa frente e, a partir deles, saber remodelá-lo de forma que corresponda às nossas expectativas esteticamente, mas também seja funcional.

É exatamente isso Combinar estética e funcionalidade é o mais difícilPorque às vezes conseguimos um resultado que gostamos esteticamente, mas não parece funcional. Ou vice-versa. Tal situação é muito frequente, Principalmente no que diz respeito à área de estaronde precisamos de mais espaços acolhedores, mas também de alto desempenho.

Uma das coisas mais distintivas das nossas salas é a parede embutida, que nos permite estar num só espaço, A área designada para televisão e dispositivos tecnológicos, mas também espaço de armazenamento. Se optarmos pelo gesso cartonado, podemos transformar a nossa parede num espaço montado, também equipado com gavetas de madeira.

Uma parede equipada com gavetas de madeira: esta é uma solução inovadora graças ao gesso cartonado

Poder aproveitar ao máximo a parede principal da nossa sala é um objetivo verdadeiramente desejável. A ideia de uma parede encaixada que crie um jogo de sólidos e vazios, que tenha um desempenho verdadeiramente estético e, ao mesmo tempo, seja capaz de ser funcional, é muito atrativa.

Com o gesso tudo isso não só é possível, Mas também podemos conseguir ótimas gavetas de madeira Na nossa parede. O design deste elemento de design requer que usemos Gesso cartonado em toda a altura da parede. Para conseguir uma combinação perfeita de materiais, quebrando a monotonia, podemos revestir as estantes com madeira e fechar algumas delas com o mesmo material.

Assim obteremos um efeito final realmente distinto A parede preparada terá espaços vazios cobertos com madeira e sólidos fechadosQuais seriam gavetas reais. Além disso, se tivermos parquet em casa, podemos escolher a mesma tonalidade da madeira, tornando o ambiente mais harmonioso.