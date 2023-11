Todo mundo pensa que esse truque serve para desinfetar esponjas, mas atrai muitas bactérias: pare de fazer isso imediatamente

As esponjas de lavar louça são um terreno fértil para bactérias e o truque “milagroso” não funciona para desinfetá-las!

Mesmo que estejam associadas à atividade de limpeza e estejam em constante contacto com detergentes e água a ferver, as clássicas esponjas sintéticas que utilizamos para limpar a loiça facilitam o desenvolvimento de grandes quantidades de bactérias.

O que favorece o desenvolvimento e a reprodução dos microrganismos é o fato de A esponja contém água, calor e matéria orgânica. Quaisquer pequenos resíduos de comida raspamos com a esponja. De acordo com estudos realizados em esponjas, elas também podem evoluir 50 milhões de microrganismos, Nem todos são necessariamente prejudiciais à saúde, mas certamente podem ser perigosos.

Além de serem um excelente recipiente para bactérias, as esponjas feitas de materiais sintéticos também servem altamente poluído, desde Eles não são recicláveis (Então eles deveriam ser jogados no lixo) e É alterado com frequência Porque eles, principalmente os baratos, são de má qualidade e tendem a se desgastar muito rapidamente. Para superar esse problema, o conselho é: Conte com ferramentas feitas de materiais naturais e biodegradáveis Como eles Escovas para pratos feitas de bambu e esponjas naturais como bucha, Que entre outras coisas seca muito mais rápido que a espuma sintética.

O truque para desinfetar esponjas que realmente não funciona

Para evitar o desenvolvimento de fungos, mofo e bactérias na esponja, é necessário Aperte a esponja cuidadosamente após cada lavagem Para que a água não fique estagnada no seu interior e as bactérias se multipliquem facilmente.

Como precaução extra, muitas pessoas adotaram esse hábito Coloque a esponja no microondas por alguns minutos Com o propósito de fazer A água evapora completamente Enquanto as bactérias são mortas pela esterilização precisamente devido ao facto de a estrutura da esponja se cruzar com o vapor de água, ou seja, a uma temperatura de 100°C.

Na verdade, se esse processo não for feito corretamente, ou seja, se a esponja vier sozinha Quente, mas não completamente seco, As altas temperaturas que atingem o interior, associadas à sobrevivência da água, nada mais fazem do que ajudar as bactérias a desenvolverem-se e a multiplicarem-se. Por isso, se quiséssemos realmente desinfetar as esponjas no micro-ondas, teríamos que aquecê-las durante vários minutos, até termos a certeza de que estavam completamente secas porque a água tinha evaporado completamente. Se a esponja tivesse sido mantida quente e úmida, teríamos ajudado as bactérias!