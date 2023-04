Mercedes Classe E: novo, mais elegante e tecnológico

ela sempre … Maior, mais espaçoso, mais tecnológico, mais estiloso: o novo Mercedes Classe Eque deverá chegar aos agentes italianosoutono de 2023 Preços a partir de Cerca de 60 mil euros, um passo decisivo face ao modelo que se prepara para assumir. As proporções da carroceria permanecem as proporções clássicas do sedã grande de três volumes que conhecemos há cinco gerações, mas graças a uma saliência frontal curta, capô mais longo e compartimento de passageiros traseiro,O visual agora é mais dinâmicoFino, aerodinâmico. Embora bem disfarçadas, as dimensões gerais ainda importam, com um arquivo 495 cm de comprimentoTem 188 de largura e 147 de altura. O entre-eixos é amplo, chegando a 2,96 metros, garantindo mais espaço para os passageiros traseiros.

…mas é mais estiloso e elegante – Em comparação com o modelo existente no mercado hoje, o novo modelo Mercedes Classe E esportes um Visual mais refinado e moderno, graças a juntas mais lisas e aerodinâmicas entre as superfícies da carroçaria (que se traduzem num Cx de 0,23, realmente excelente para a classe) e aos novos faróis, mais estreitos à frente e atrás, cujas lâmpadas, acendendo, recriam o emblema de três estrelas . Também novo padrão de grade: disponível, consoante os níveis de equipamento, na configuração clássica com lamelas horizontais cromadas ou com a marca colocada ao meio, enquadrada por um perfil preto brilhante muito semelhante ao das irmãs 100% elétricas da família EQ.

É luxuoso por dentro (e agora mais “eco”) – o novo Mercedes Classe E Tudo é novo até no interior, estofado com materiais ecológicos de alta qualidade: as poltronas dos modelos básicos, por exemplo, são acolchoadas com uma mistura de lã de alpaca e materiais reciclados, que também compõem a espuma de enchimento. Tem um grande impacto Painel de tela cheia, semelhante ao Mercedes EQE e EQS. O painel de instrumentos totalmente digital é emparelhado com um grande visor central a partir do qual todos os serviços a bordo são gerenciados, alguns dos quais podem ser controlados via sistema de inteligência artificial Capaz de analisar e entender os hábitos do motorista. A tela principal também inclui uma série de funções acessórias, incluindo links de vídeo com o Zoom e a plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok, mas também sugerindo exercícios respiratórios específicos para quem sofre de enjôo.

Você embarca (também) com seu iPhone – No entanto, uma tela opcional dedicada ao passageiro, que graças ao vidro especial que impede a visão lateral, pode Assistimos a um filme sem distrair o motorista. Entre as “jóias” tecnológicas do novo Mercedes Classe Ebem como a nova entrada do habitáculo com tecla “padrão”: Basta “salvar” em um aplicativo especial disponível para aparelhos Apple e pode ser utilizado por no máximo 16 pessoas, mediante autorização do proprietário, que pode decidir se um amigo ou familiar pode dirigir ou apenas sentar no avião.

Somente eletricidade – Notícias importantes também relacionadas à mecânica. Pela primeira vez em sua nova história Mercedes Classe E Disponível mediante solicitação com direção traseira: as rodas motrizes traseiras podem girar até 4,5 graus, facilitando a manobra em espaços apertados. O carro pode, em países permitidos por lei, estacionar sozinho, sem ninguém a bordo, e ser controlado remotamente pelo motorista. No lançamento, a gama de motores inclui todas as unidades de quatro cilindros com dois litros de cilindrada e todas eletrificadas. Eles compartilham um sistema híbrido leve com 23 cv e 200 Motor a gasolina com capacidade de 204 cv e e 220 dias Diesel (também 4×4) com 197 cv. Em vez disso, eles têm um motor elétrico de 129 cavalos e uma bateria recarregável. e 300 AH de 313 cv e e 400 AH de 380 cv. Ambas as versões híbridas plug-in a gasolina estão disponíveis no nível de acabamento mais alto com tração nas quatro rodas.